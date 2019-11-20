企業捐60萬產品義賣 助社福團體募集3千份愛心文具包
2019-11-20 14:19
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林澄霖沉香味道森林館今天捐出市價逾六十萬的產品義賣，幫助台灣豐穗全人關懷協會募集3千份愛心文具包，今天也邀請到知名直播主林揚竣到澄霖森林館內直播號召各界做愛心，送愛到偏鄉。
豐穗關懷協會理事長翁皓梅說，有鑑於偏鄉資源匱乏，協會三年前開始每年聖誕節前夕，都送愛心畫筆、筆記本等文具組合包到偏鄉，讓台東、高雄、雲林、嘉義等縣市偏鄉學童都有全新文具用品使用。
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澄霖沉香森林館董事長陳品宏表示，他在雲林深耕18年，以復育樹林推廣無毒沉香，期間廣受各界幫忙，因此想要回饋社會，得知豐穗關懷協會要幫助雲林偏鄉學童，他義不容辭盼能助一份心力。
永恆天詩董事長、直播主林揚竣今天受陳品宏邀約到場直播宣傳，明天晚上十點，林揚竣也將直播義賣澄霖沉香森林館的牛樟芝、納豆激酶膠囊及胺基酸香氛系列等產品。
林揚竣說，他三年前開始經營直播，因為從直播小有收穫，因此希望透過自己專長來做公益，他也有成立阿桃媽媽流浪動物協會，來協助流浪貓犬，這次要讓愛的行動透過平台無遠弗界。
陳品宏表示，偏鄉的學習資源與他長期復育林木的環境保護一樣需要看重，教育更是百年大計，唯有重視下一代的未來，台灣未來才會更有希望。
豐穗關懷協會愛心洽詢專線：0986094120 翁小姐
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