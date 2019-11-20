豬比人多 嘉縣溪口鄉將成全國第一全面畜牧資源化鄉鎮
2019-11-20 14:19
聯合報 記者黃晴雯
/嘉義縣即時報導
行政院環保署及嘉義縣政府上午共同召開記者會，由行政院環保署署長張子敬、嘉義縣政府秘書長羅木興與嘉義縣環境保護局局長張根穆共同宣布溪口鄉成為全國畜牧糞尿資源示範鄉，並針對環保局108年補助嘉義縣3輛槽車進行交車儀式。
張子敬說，過去為去除畜牧業排放糞水中，可能造成水汙染的物質耗費許多心力，現今改變方式，將豬糞尿先做沼氣發電，剩餘的沼夜及沼渣，原內含有汙染物，但對於農田來說，經妥善處理後便能成為天然有機肥，此創新方法將創造循環經濟，令農業永久發展。
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張根穆指出，溪口鄉目前人口數約1萬2千多人，飼養的豬隻7萬2千多頭，鄉內豬比人多，過去飼養豬隻排放的廢棄物相當令人困擾，在環保署108年推動畜牧糞尿資源化示範鄉，溪口鄉內19場畜牧場，目前已有17場獲得核可，剩餘2場將於年底前全數取得許可，溪口鄉將成為全國第1個全數畜牧場採行資源化利用措施鄉鎮。
張根穆說，溪口鄉內種植1公斤要價750至800元不等的高經濟作物紫色蘆筍，需要「吃重肥」。每15日需施灑1包肥料，若改用畜牧糞尿產出的肥料，以鄉內種植約2.6公頃計算，每年約可省下39萬元的肥料費。
嘉義縣陳明宏畜牧場場主陳明宏表示，改用豬糞有機肥後種植出的果樹與過去相比，多了許多細根能吸收養分，吸收足夠的養分後，葉片更加肥厚，能結出更飽滿的果實。除省下肥料費用，農田也因天然有機肥，吸引更多蚯蚓，土壤更具透氣性，對農作物的生長更加健康。
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