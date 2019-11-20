土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



原本在知名菸商擔任電子工程師的土耳其Giray Fetullah（邱吉邇）去年遠渡重洋來台南，與妻子Camille結為連理，兩人以邱吉邇已逝母親為名，新營區經營「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，店內擺設和裝潢全出自太太巧思，客製化無菜單異國料理大受饕客歡迎。

3年前邱吉邇經常來台出差，當時在披薩店內因併桌認識現任妻子一見鍾情，愛上台灣濃濃人情味。母親和6個姊妹都很會做菜，自小耳濡目染，邱吉邇在烹飪展現天分。婚後夫妻倆定居台南，邱吉邇毅然決定轉換跑道，褪下襯衫換上圍裙，傳承媽媽的手藝，在新營區府西路開業，與鄉親分享來自土耳其好味道。

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「每當我製作麵包，就像把對母親記憶揉進麵團裡，一遍又一遍。」為端出原汁原味家鄉美食，邱吉邇對香料、食材與餐具都非常講究，並堅持每日採買當季農產品，只為讓顧客吃到最新鮮的美味。

他舉例說，如蔬菜燉牛肉、風味雞湯、烤餅和蘋果派等都是經典菜色，尤其是傳統的熱沙咖啡，使用從土國帶回的精緻器皿及咖啡豆精心調製，當一杯杯咖啡送到面前，熱飲時滿室飄香。

邱吉邇也樂於教導烹煮道地佳餚，讓更多人知道「原來土耳其不只有冰淇淋」。「一開始我來這裡工作，然後戀愛、結婚，現在是這家私房餐廳主廚。在我心中，台灣是個很友善的國家，可以天馬行空的追逐夢想，人生不設限。」邱吉邇感性的說。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站行動列車，近日前往訪視及打氣，讓白手創業夫妻倆備感窩心。服務站主任陳南翰表示感謝新住民帶來寶貴的多元價值。

移民署與台南市政府合辦2019移民節活動即將下月8日下午2時在奇美博物館登場，除有豐富多元新住民表演及美食，更有琳瑯滿目多元文化展示，還有家電等豐富摸彩品帶回家，除邱吉邇夫妻倆參加，也歡迎新住民及國人共襄盛舉。