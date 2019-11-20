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土耳其工程師為愛變大廚 台南開業推無菜單料理

2019-11-20 13:06聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

原本在知名菸商擔任電子工程師的土耳其Giray Fetullah（邱吉邇）去年遠渡重洋來台南，與妻子Camille結為連理，兩人以邱吉邇已逝母親為名，新營區經營「Ayşe愛分享土耳其餐酒館」，店內擺設和裝潢全出自太太巧思，客製化無菜單異國料理大受饕客歡迎。

3年前邱吉邇經常來台出差，當時在披薩店內因併桌認識現任妻子一見鍾情，愛上台灣濃濃人情味。母親和6個姊妹都很會做菜，自小耳濡目染，邱吉邇在烹飪展現天分。婚後夫妻倆定居台南，邱吉邇毅然決定轉換跑道，褪下襯衫換上圍裙，傳承媽媽的手藝，在新營區府西路開業，與鄉親分享來自土耳其好味道。

「每當我製作麵包，就像把對母親記憶揉進麵團裡，一遍又一遍。」為端出原汁原味家鄉美食，邱吉邇對香料、食材與餐具都非常講究，並堅持每日採買當季農產品，只為讓顧客吃到最新鮮的美味。

他舉例說，如蔬菜燉牛肉、風味雞湯、烤餅和蘋果派等都是經典菜色，尤其是傳統的熱沙咖啡，使用從土國帶回的精緻器皿及咖啡豆精心調製，當一杯杯咖啡送到面前，熱飲時滿室飄香。

邱吉邇也樂於教導烹煮道地佳餚，讓更多人知道「原來土耳其不只有冰淇淋」。「一開始我來這裡工作，然後戀愛、結婚，現在是這家私房餐廳主廚。在我心中，台灣是個很友善的國家，可以天馬行空的追逐夢想，人生不設限。」邱吉邇感性的說。

移民署南區事務大隊台南市第二服務站行動列車，近日前往訪視及打氣，讓白手創業夫妻倆備感窩心。服務站主任陳南翰表示感謝新住民帶來寶貴的多元價值。

移民署與台南市政府合辦2019移民節活動即將下月8日下午2時在奇美博物館登場，除有豐富多元新住民表演及美食，更有琳瑯滿目多元文化展示，還有家電等豐富摸彩品帶回家，除邱吉邇夫妻倆參加，也歡迎新住民及國人共襄盛舉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店內的食物都傳承自邱吉邇家鄉母親的手藝。圖/移民署台南市第二服務站提供
店內的食物都傳承自邱吉邇家鄉母親的手藝。圖/移民署台南市第二服務站提供
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太太Camille是邱吉邇在台生根最大的動力和最得力的助手。圖/移民署台南市第二...
太太Camille是邱吉邇在台生根最大的動力和最得力的助手。圖/移民署台南市第二服務站提供
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邱吉邇原汁原味呈現土耳其道地咖啡，滿室飄香。圖/移民署台南市第二服務站提供
邱吉邇原汁原味呈現土耳其道地咖啡，滿室飄香。圖/移民署台南市第二服務站提供
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移民署台南市第二服務站主任陳南翰訪視關懷邱吉邇在台生活及創業情形。圖/移民署台南...
移民署台南市第二服務站主任陳南翰訪視關懷邱吉邇在台生活及創業情形。圖/移民署台南市第二服務站提供
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移民署土耳其咖啡

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