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農畜聯合開放日周六登場 十字花科蔬菜當主角

2019-11-20 11:52聯合報 記者吳淑玲／即時報導

農業委員會畜產試驗所、臺南區農業改良場及臺灣種苗改進協會將在11月23日(周六)共同舉辦「農畜聯合開放日暨第23屆種苗節活動」，今年種苗節「十字花科主題展示區」將集結各色各樣十字花科蔬菜品種，點綴成美麗的景色，讓人一窺蔬菜的風采。

位在台南新化區國道8號交流道下的兩研究機關，今年是第9度合作辦理開放日活動，開放日每年湧入爆滿遊容客，已成一年一度盛事，以寓教於樂的方式呈現研究成果，內容豐富多元；兩機關場區試驗研究及種苗研發成果同時開放參觀，相當難得。

台南區農改場場長鄭榮瑞表示，今年活動特別用十字花科大型布展「拔蘿蔔」，將成為打卡熱點。

農友種苗公司也展示市面少見的蘿蔔品種，梁國聖課長介紹有「朱秀」是紅心肉，在國外多用在醃漬，另「明紅」是紅皮白肉、還有綠蘿蔔。

台南區農改場今年展示內容包括：大糧倉作物、苞舌蘭、蘆筍、萵苣研發成果、技轉研發成果、優良稻米品種展示、有機及友善農業推動成果、土壤速測及合理化施肥、蚓糞堆肥、病蟲害診斷鑑定、新型農機具等；

農改場也邀請具有三章一Q的優質安全農特產品業者、青年農民共襄盛舉，並規劃米食熱食區，共計92個單位參與展售。

農業DIY教學有童心花園盆栽DIY、UV膠乾燥花飾品DIY及彩色米粒貼圖DIY等四場課程，於當天現場報名即可參加。

活動當天分時段推出FB打卡按讚活動，完成即贈送環保袋、蔬菜種苗2株，限量2500贈品。農友社會福利基金會同時舉辦兒童繪畫競賽。活動內容豐富，適合全家大小一同參加。

台灣種苗改進協會理事長王振茂指出，今年種苗節活動為期2天，11月22日(周五)首先辦理「2019國際種苗產業研習會」為種苗節活動暖身，邀請印尼、法國、日本等專家分享該國種苗發展、種子健康檢查等相關議題，歡迎種苗業者踴躍參加。23日活動當天更有蔬果花藝設計插花展、世界蔬菜中心展示、種苗常識有奬徵答、趣味活動等，有吃、有玩、又有拿。

23日上午的種苗節開幕典禮，將同時頒發雲嘉南地區獲得十大農業產銷班殊榮的產銷班，以表彰其優秀成績。當天各試驗改良場所及種苗公司將同時展示一年來的種苗研究推廣成果。

農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日周六登場，有許多沒看過的紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日周六登場，有許多沒看過的紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
農畜聯合開放日，今年主題為紅十字科蔬菜。記者吳淑玲/攝影
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DIY農改場健康檢查

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