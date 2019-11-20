探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭惠仁 /台南即時報導



南大附小推戶外教育透過探索與實作達到增能並提升素養，上學年彩虹斑馬隊實地認識糖、鹽，這學年探索薑、紅豆，並與小農契作紅豆，體驗農家辛苦。小朋友煮薑母鴨，料理薑黃飯，美味中帶著滿足與成就。學生說，以後陪媽媽買菜，會請媽媽不要殺價了。

老師陳怡均兩年前參加祭孔大典，看到桌上供有鹽、糖、薑、紅豆等山珍海味，決定帶著孩子探索去。因此提計畫向教育部申請戶外教育，透過探索與實作，讓孩子由「賦權」而「增能」。上學年她自編教材，帶著彩虹斑馬隊社團到糖廠、甘蔗園、鹽田探索，這學年則了解糖、薑。除與小農契作有機紅豆，上周到農田挖薑並認識薑。

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前天到校上課，陳怡均教學生煮薑母鴨，從切薑、拍薑到以麻油爆炒薑與鴨肉，再倒水燉煮約45分鐘，小朋友吃得津津有味，也超有成就感。今天教作薑黃飯，接續要做做薑餅人等薑料理。

紅豆田已播種，預定明年二月採收，師生也同步在教室外以盆栽方式種植紅豆，觀察生長情形，並且固定3到4周前往紅豆田除草。農事的辛苦，讓學生真正了解食育，也更懂得珍惜食物。