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探索山珍海味 學生：請媽媽不要再殺價了

2019-11-20 11:10聯合報 記者鄭惠仁/台南即時報導

南大附小推戶外教育透過探索與實作達到增能並提升素養，上學年彩虹斑馬隊實地認識糖、鹽，這學年探索薑、紅豆，並與小農契作紅豆，體驗農家辛苦。小朋友煮薑母鴨，料理薑黃飯，美味中帶著滿足與成就。學生說，以後陪媽媽買菜，會請媽媽不要殺價了。

老師陳怡均兩年前參加祭孔大典，看到桌上供有鹽、糖、薑、紅豆等山珍海味，決定帶著孩子探索去。因此提計畫向教育部申請戶外教育，透過探索與實作，讓孩子由「賦權」而「增能」。上學年她自編教材，帶著彩虹斑馬隊社團到糖廠、甘蔗園、鹽田探索，這學年則了解糖、薑。除與小農契作有機紅豆，上周到農田挖薑並認識薑。

前天到校上課，陳怡均教學生煮薑母鴨，從切薑、拍薑到以麻油爆炒薑與鴨肉，再倒水燉煮約45分鐘，小朋友吃得津津有味，也超有成就感。今天教作薑黃飯，接續要做做薑餅人等薑料理。

紅豆田已播種，預定明年二月採收，師生也同步在教室外以盆栽方式種植紅豆，觀察生長情形，並且固定3到4周前往紅豆田除草。農事的辛苦，讓學生真正了解食育，也更懂得珍惜食物。

陳怡均表示，108課綱強調的「核心素養」，是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力和態度。「核心素養」強調學習不應以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合。近年的戶外教育強調「賦權」與「增能」跟「核心素養」不謀而合，都在於提升學生的各項能力。

南大附小彩虹斑馬志工隊學生探索山珍海味，料理薑母飯。記者鄭惠仁／攝影
南大附小彩虹斑馬志工隊學生探索山珍海味，料理薑母飯。記者鄭惠仁／攝影
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南大附小彩虹斑馬志工隊學生探索山珍海味，料理薑母鴨。記者鄭惠仁／攝影
南大附小彩虹斑馬志工隊學生探索山珍海味，料理薑母鴨。記者鄭惠仁／攝影
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素養108課綱

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