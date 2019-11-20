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飛鷹有你 旱季露天燃燒無所遁形

2019-11-20 10:28聯合報 記者鄭惠仁/台南即時報導

二期稻作收割後，露天燃燒增多，影響空氣品質。面對二期稻進入收割期，台南市環保局規畫推動「飛鷹計畫」，利用無人機於露天燃燒好發區進行陸空聯合監控作業，使露天燃燒無所遁形。

台南市環保局統計今年9、10月共接獲露天燃燒陳情103件，其中燃燒「稻草」陳情就有40件，約占38%，其餘則是任意燃燒樹枝、落葉、廢棄物等陳情案。為降低空氣汙染並捍衛市民健康，今年將在二期稻作收割後，規畫「飛鷹計畫」，利用無人機監控，讓露天燃燒無所遁形，也守護大眾健康。

市長黃偉哲表示，南市秋冬時節降雨量少且天數不多，加上農作收成與果樹修枝作業等農業行為所產生的農業廢棄物，常被以露天燃燒方式處理，造成空氣品質更加惡化。

稻作收割後，少數農民以就地焚燒方式處理廢棄稻稈，致汙染空氣、危害市民身體健康、影響行車視線危及生命安全等，環保局呼籲能改採堆肥等方式，友善環境。環保局長林淵淙表示，統計歷年露天燃燒種類以燃燒稻草最多，建議農民稻作收割後採用切割掩埋或洽詢農業管理單位其他處理方式。露天燃燒一經查獲可處1200元以上、10萬元以下罰款。

旱季是露天燃燒高峰期，南市環保局規劃飛鷹計畫，讓露天燃燒無所遁形。圖／台南市環保...
旱季是露天燃燒高峰期，南市環保局規劃飛鷹計畫，讓露天燃燒無所遁形。圖／台南市環保局提供
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農民二期稻作空氣品質

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