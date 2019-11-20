超搶手！嘉市國際管樂節門票開賣 靜岡大學演出剩百張
2019-11-20 08:29
聯合報 記者卜敏正
／嘉義市即時報導
2019嘉義市國際管樂節，將於108年12月20日起至109年1月1日盛大登場，嘉義市音樂廳將舉辦12場室內音樂會，邀請6支國外團隊、5支國內團隊演出。其中日本靜岡大學管樂團今年已是第12次參加管樂節、擁有眾多粉絲，將於12月25日、27日各演出1場，其中27日票才開賣已售完，25日門票也僅剩百餘張。
嘉義市國際管樂節除了日本靜岡大學管樂團，其他5支國外團隊也大有來頭，日本安城學園高校管樂團，在「2018年日本管樂合奏大賽」當中獲得卓越獎、特別評審獎；泰國南邦易三倉管樂團，是「2017年泰國樂隊遊行類別」總冠軍，同時榮獲最佳鼓藝大獎、演出特別獎。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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日本高山西高校管樂團，曾榮獲當地音樂比賽金牌高達28次；日本國立音樂大學銅管樂隊，是來自日本最大的音樂學院。特別要介紹12月28日演出的日本大阪府立淀川工科高校管樂團，是目前於全日本管樂大賽當中，獲得最多金賞的高校管樂團，也是今年人氣團隊之一。
2019嘉義市國際管樂節室內音樂會，7場次國外團隊演出門票於11月19日中午12點，在兩廳院售票系統準時開賣，票價為100元、200元、300元，於11月30日前（含）購票可享85折優惠、20 人以上團體購票可享 8 折優惠、身障人士及陪同者（限1人）購票可享 5 折，另有套票優惠如下：購買任選 3 場享 8 折優惠、購買全套（7 場）享 7 折優惠，上述優惠100元恕不折抵。
國內團隊演出的5場次，將分別於12月6日、12月13日始開放索票。自開放索票日起，每日上午9點至下午4點30分，歡迎民眾前往嘉義市政府文化局一樓服務台索取音樂會門票，每人同一場次限索 2 張，索完為止。其他活動詳情請至嘉義市國際管樂節官方網站查詢。
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