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台灣維新黨發言人梁雅羿 宣布退出台中立委選戰

2019-11-19 20:21聯合報 記者喻文玟／台中即時報導

台中第六選區（中、西、東、南）選情出現轉折。去年退出民進黨、籌組台灣維新黨的蘇煥智，原本要派出26歲的黨發言人梁雅羿當「刺客」參選，梁雅羿今天晚間在臉書宣布「不參選本屆立委」，並不代表不繼續政治這條路，相反的，會以台灣維新發言人的身分，繼續與黨內同胞並肩作戰。

梁雅羿目前是台灣維新黨發言人，中西東南區成長，曾任民進黨立委蘇治芬的國會助理，長期關心能源議題，因蘇煥智會與蘇治芬交換能源意見，才與蘇有交集，並認同理念而加入台灣維新黨，在10月4日台灣維新黨領到黨政的首日，第一位宣布投入區域立委選戰的參選人，但今天確定退選。

「這是我和蘇主席討論過後的決定！」梁雅羿11月17日才到台中市選委會領表，今天突然爆出「退選」消息，她說，仍會以熱愛台中、台灣維新黨發言人身份繼續微小的改變，並監督現在的候選人以及執政者。

藍、綠兩陣營說，今年許多小黨，都想搶政黨票，台灣維新黨必須在全台提名10席以上，才能搶攻不分區。梁雅羿表示，台灣維新黨仍會在全台提名滿10席，台中有一席是朱智德參選第八選區。

梁雅羿今天在臉書發表退選聲明，她表示：「如果決定從政是一輩子不能回頭的路，那現在我只是暫時停下。」並細數自己從參選到退選的心路歷程轉折。

梁雅羿說，大約3個月前住進病房5天，開始思考藉著這次選舉浪潮能為某些事情發聲，或許是一種自救吧！就如同口號「拚經濟，救下一代！」、「翻轉舊城，青年返鄉！」，那些債留子孫的政客，是不是該反省了？

梁雅羿說，他長期關注弱勢族群，因為自己來自那裏，因因法規而成了申請不到補助的邊緣戶；關心綠能並不在此時反核，因知道全球暖化首要的目標是減碳，也知道台灣的經濟需要綠能這把鑰匙才能打開通往國際的路；關心教育，因為看到了執政者的愚民政策，「教改」讓大學考試入學的比例降至25%，等於變向的剝奪了翻身的窮人，科技大學升格後雖然盡力提倡實習，卻是為達教育KPI讓學生進到公司卻做著和高職畢業就能做的一樣的事。

「在台灣，青年參政太不容易。」梁雅羿說，光是保證金就要台幣20萬，相較於紐西蘭的200元紐幣（折合台幣不到4000元）不僅會想，「到底我們選舉是尊重民意還是比有錢？」除了保證金以外，背後還要有各種贊助以及財團相挺，不難看出，為什麼台灣貧富差距越來越大，因為上任之後政治人物會還人情、會喬事情，這樣既得利益者才能繼續有錢、才能繼續當樁腳。

梁雅羿說，如果我們的世代經歷過國、民兩黨的執政，變成一個20年依然蕭條的國家，那我們是不是應該思考，什麼才是民主，不再因為覺得誰比較可能選上就投給誰，而是因為深入了解政策是自己想支持的而投票。

她說，宣布不參選但不會停止關心公共議題，未來會持續的在網站：「ProgessTaichung」上發表文章、提倡革命，並提供出為台中進步的政策好素材，我們是一群深愛台中的人們組成的。

梁雅羿臉書：https://www.facebook.com/Yayiitaiwan/。

台灣維新黨發言人梁雅羿11月17日才到台中市選委會領表，今天突然爆出「退選」消息...
台灣維新黨發言人梁雅羿11月17日才到台中市選委會領表，今天突然爆出「退選」消息，她說，仍會以熱愛台中、台灣維新黨發言人身份繼續微小的改變，並監督現在的候選人以及執政者。圖／梁雅羿提供
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