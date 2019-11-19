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陳明文競選總部邀茶藝師進駐 帶鄉親喝好茶

2019-11-19 19:14聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

大選將至，嘉義縣山區民進黨參選人陳明文的競選總部成立，日前邀來自中埔的知名茶藝師台灣第一好茶林玫美團隊進駐，帶領鄉親每周日下午3點至5點到其競選總部品茗阿里山高山茶。

陳明文競選總部表示，阿里山高山茶的品牌是陳明文擔任縣長時整合創立，帶動了茶區地方觀光經濟，這次特別邀請專業泡茶師現場示範，讓鄉親邊品茗邊學習茶道文化。

林玫美是中埔社頭社區發展協會理事長，其與丈夫在梅山鄉種植的茶葉曾獲得2004年第一屆優質茶比賽冠軍，後來林玫美專研泡茶技術，2008年開辦第一好茶阿里山旗艦店，不只種茶葉也泡茶，傳揚台灣茶葉的採摘、製作、沖泡技術。

陳明文競選總部表示，民眾到總部可以喝到來自大阿里山茶區，有瑞峰、瑞里、太興、太和及石棹等區域的好茶，此外，總部也將推出客製茶包。

立委陳明文表示，競選總部設置茶席區，讓忙碌的工作人員，有個和民眾一起聊天放鬆品茗的好空間，想喝好茶的鄉親，歡迎來競選總部品嘗道地阿里山高山茶。

嘉義縣山區立委候選人陳明文競選總部，即日起每周日將邀請知名茶藝師林玫美（後排左一...
嘉義縣山區立委候選人陳明文競選總部，即日起每周日將邀請知名茶藝師林玫美（後排左一）團隊到場泡茶，歡迎民眾前往。圖／陳明文競選總部提供
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嘉義縣山區立委候選人陳明文競選總部，即日起每周日將邀請知名茶藝師林玫美團隊到場泡...
嘉義縣山區立委候選人陳明文競選總部，即日起每周日將邀請知名茶藝師林玫美團隊到場泡茶，歡迎民眾前往。圖／陳明文競選總部提供
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阿里山陳明文茶葉2020選舉2020選舉嘉義縣立委

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