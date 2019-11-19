陳吉仲直指地方散布花生進口假消息 張麗善：事實陳述

2019-11-19 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林盛傳出政府進口花生，盤商壓低價格收購，造成產地價格下跌，農委會主委陳吉仲今天宣布每台斤40元收購花生，並直指地方拿「WTO進口權利金決標紀錄表」散布假消息；縣長張麗善則反擊，她是事實陳述，請中央補助到下跌前的價格，才是對農民有實質幫助。

陳吉仲表示，地方拿著一張關稅配額權利金決標紀錄表，到處說花生進口價格每公斤30多元，假消息更讓雲林產地花生一周每台斤下跌5至10元，因此農委會明起宣布每台斤40元收購花生。

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張麗善說，感謝農委會主委陳吉仲終於聽到地方政府、農民心聲，她拿出的WTO決標紀錄表，上面有各單位簽名，她只是陳述事實，且並未談及任何花生價格問題。

她強調，花生價格下跌是農委會11月12日決標通過明年1月起將進口花生，造成盤商預期心理不願意收購，這才是讓花生價格下跌的主因。