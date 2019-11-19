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反送中／大學變練兵場誰害的？ 港府、校長互相指責

農民苦打了1、20通電話沒人要收花生 陳吉仲：我來收

2019-11-19 18:44聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

兩天來雲林縣掀起土豆大戰，今年花生歉收，價格到上周還維持每台斤45元以上的高價，短短不到一周，價格暴跌10元以上，歷年罕見，起因政府要進口花生的謠言四起，連帶引起政治效應，農委會主委陳吉仲親赴滅火，告訴農民「沒人要收我來收」，眼看高麗菜又要採收，是否會再掀起農產政治風暴，農民很憂心。

記者今天上午直擊雲林花生的主產地北港、元長一帶，不少農民還在曝曬花生，對進口花生是真是假，農民也說不清，但心急怕花生歉收又賣低價，卻是他們共同的感受。土庫、元長正在曬花生的陳姓農民等多人說，進口花生說得跟真的一樣，每天農民心頭七上八下，盤商似乎也沒來收購意願，真不知如何是好。

北港地區農民徐水源今天一早動員親朋友鄰坊，幫忙將曬了八、九天的花生裝袋準備賣出，一見記者來訪，滿腹苦水傾潟而出，「不到幾天，1台斤就跌了快10元，再不賣恐怕會賠死！」

他說，一聽到政府說要進口花生，大家心急慌張，打了幾天電話，每天都還打了1、20通，就是沒人要來收，七拜託八拜託，終於有人收了，但一開價就說「1斤36」。他正猶豫回說「奈A差這多，這兩天不是還有40初頭！」。

毫無討價空間，徐水源說，對方說賣不賣隨你，說不定過幾天進口，連36攏免肖想，於是忍痛答應。其實36元並非低價，問題是今年歉收快一半，量少價不高，折算下來還是損失，但也只能少虧1元是1元，否則能怎樣。

徐太太也無奈說，花生曬乾後也不能久放，到昨天雖聽說政府可能沒有要進口，但如以目前盤商都沒人要來收的情況下，到最後還是會賠更多，所以只能及早脫手，減少損失，目前採收工一天1500元還請不到，所以連快90歲的叔公也來幫忙，曬花生得看天公心情好不好，晚上還得看守土豆怕被偷，等不到好價格，也只能忍著賣出，「大家攏知好康好賺的都輪不到農民（意指農民沒議價空間）」。

的確，好康的似乎輪不到農民，徐水源夫婦上午忍痛以每台斤36元拋售了約一公頃多的花生，下午農委會主委陳吉仲到雲林宣誓「盤商不收我來收」，還祭出40元的保價收購，陳吉仲雖說，目前還是採收初期，要大家別急著拋售，政府一定保價收購。

因假消息怕虧損的農民無奈先拋售，誰想到政府要保價收購，虧損只能吞腹內。記者蔡維斌...
因假消息怕虧損的農民無奈先拋售，誰想到政府要保價收購，虧損只能吞腹內。記者蔡維斌／攝影
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目前仍有不少花生田尚未採收。記者蔡維斌／攝影
目前仍有不少花生田尚未採收。記者蔡維斌／攝影
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種花生的農婦更是滿腹苦水，一下子說政府要進口，一下子又說不進口，要政府管好假消息...
種花生的農婦更是滿腹苦水，一下子說政府要進口，一下子又說不進口，要政府管好假消息，否則會害慘農民。記者蔡維斌／攝影
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徐水源快90歲的親戚都來幫忙縫布袋，準備把辛苦種的花生以每台斤36元低價賣出。記...
徐水源快90歲的親戚都來幫忙縫布袋，準備把辛苦種的花生以每台斤36元低價賣出。記者蔡維斌／攝影
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雲林各地到處可見有人曬花生，有人幸運沒急售就等政府來收購。記者蔡維斌／攝影
雲林各地到處可見有人曬花生，有人幸運沒急售就等政府來收購。記者蔡維斌／攝影
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花生價格暴跌，雲林農民徐水源說打了好幾天電話沒人要來收花生，他怕虧損只好低價賣出...
花生價格暴跌，雲林農民徐水源說打了好幾天電話沒人要來收花生，他怕虧損只好低價賣出。記者蔡維斌／攝影
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農民陳吉仲北港

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