選舉年輕化 林國慶賣文創商品「明文牌」行李箱存錢筒

2019-11-19 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃晴雯 /嘉義即時報導



嘉義縣立委選戰激烈，無不用奇招，以創意吸引民眾目光。競選山區的無黨籍參選人林國慶為迎戰民進黨立委陳明文，除口號主打「翻轉嘉義，打破明文規定」外， 林國慶17日在臉書粉絲專頁發文，競選商品開賣，除了起義T-shirt，「明文牌」小行李箱存錢筒也首次登場。

存錢筒主打以「每個皮箱都是存錢筒，幫你存下人生第一筆300萬」，暗諷對手陳明文，選戰前較勁意味濃厚，立即吸引網友目光。林國慶說，存錢筒開賣後網路訂單銷量極佳，競選總部現都忙著出貨。

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對此陳明文競選團隊總幹事黃貞瑜表示，鄉親都在問林國慶龐大的家族事業都在中國，現在選立委卻要向台灣人募款，明文牌就是台灣牌，真心希望他不是用中國製造的產品向台灣人募款，否則就太傷選民的心了。

林國慶表示，明文牌小行李箱也是文創商品，誰說選舉一定要弄得死氣沈沈，他希望能改變選舉文化，選舉也能年輕、活潑化，更不要為了抨擊對手而口出惡言。接下來，還將推出一系列的選舉周邊商品，他透露，接下來還會有印有「禁止勾搭」、「禁止性騷擾」等紋身貼紙上架，大家可以拭目以待。

為了貼近更貼近選民的生活，林國慶的競選總部後方，設有「未來親子廣場」，每週末安排不同演出，林國慶邀請家長攜帶孩童前來玩耍，開放時間為每週六日上午10點至11點30分，下午2點至5點。