雲林秋冬旅遊好熱鬧 看演出、住宿抽汽車
2019-11-19 17:38
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
配合秋冬旅遊，雲林縣政府推出「2019雲林行腳」、「深遊雲林社區深度文化之旅」及「住雲林抽汽車」，並結合藝文、旅行與住宿抽獎活動，雲林行腳將在23日起至12月22日巡迴10鄉鎮演出。
縣政府今天在文化處舉辦宣傳會，縣長謝淑亞、秘書長張志銘、文化處長陳璧君與縣內飯店民宿業者等主持啟動儀式，邀請全國鄉親來雲林遊賞藝文。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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謝淑亞說，雲林行腳的演出陣容堅強，由雲林愛樂室內合唱團、咚咚舞蹈團和太日樂集，以布袋戲音樂組曲、微笑媽祖和雲林意象擊樂，演出令人意想不到的驚喜作品，歡迎大家來雲林遊玩、觀賞演出。
雲林愛樂室內合唱團結合國內頂尖作曲家打造三組全新編寫的民歌組曲為主軸，穿插《潑辣辣的夢》布袋戲主題音樂劇選粹，展現雲林多元的布袋戲文化。
太日樂集則收集雲林的特色創作打擊樂；咚咚舞蹈團則是從Made in Yunlin宗教概念發想，創作微笑媽祖，將在地媽祖、將首、戲偶的傳說故事，創作具有本土與國際特色的木偶和服飾，呈現雲林在地特色。
陳璧君表示，縣府還有推出6條路線社區深度文化之旅，民眾即日起只要在秋冬遊補助期間到雲林住宿，並申請交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊自由行」補助優惠，均可參加抽獎活動，歡迎大家體驗玩樂認識雲林。
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