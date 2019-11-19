傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣民雄鄉的落羽松祕境民雄森林公園，日前有網友在臉書社團民雄大小事上傳出鄉公所將花300萬元維護整修消息，但向鄉公所公園路燈管理所長黃梅琪查證，黃表示，只是常規維護，並沒有要花大錢整修的事情，民眾可能跟旁邊正在施工的景觀橋搞混了。

嘉義縣政府建設處表示，目前民雄森林公園旁正在建設一條串聯公園及表演藝術中心的景觀橋，縣府也將會協助鄉公所補足公園內的落羽松、將綠地整平，預計明年底施工完成。

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黃梅琪表示，民雄森林公園原本是由嘉義縣政府建設處負責，去年9月才改由民雄鄉公所管理，現在縣府每年會撥款200萬元協助鄉公所維護，但因為民雄森林公園有18公頃，維護經費龐大，他們也只能定期派人前往整理。

住在附近陳姓民眾表示，民雄森林公園剛成立時，裡面非常美麗、整齊，除了有大片草原能打棒球，還有落羽松、蓮花池等，吸引許多民眾前往拍照運動。

陳說，但後來森林公園缺乏整治，草原的草長得很快，一下就可長到半人高，公園中的樹木也長期受小花蔓澤蘭、白蟻攻擊，就很少人會去了，直到公所接收，稍微整治過，公園才又恢復明亮。