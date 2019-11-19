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國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣民雄鄉的落羽松祕境民雄森林公園，日前有網友在臉書社團民雄大小事上傳出鄉公所將花300萬元維護整修消息，但向鄉公所公園路燈管理所長黃梅琪查證，黃表示，只是常規維護，並沒有要花大錢整修的事情，民眾可能跟旁邊正在施工的景觀橋搞混了。

嘉義縣政府建設處表示，目前民雄森林公園旁正在建設一條串聯公園及表演藝術中心的景觀橋，縣府也將會協助鄉公所補足公園內的落羽松、將綠地整平，預計明年底施工完成。

黃梅琪表示，民雄森林公園原本是由嘉義縣政府建設處負責，去年9月才改由民雄鄉公所管理，現在縣府每年會撥款200萬元協助鄉公所維護，但因為民雄森林公園有18公頃，維護經費龐大，他們也只能定期派人前往整理。

住在附近陳姓民眾表示，民雄森林公園剛成立時，裡面非常美麗、整齊，除了有大片草原能打棒球，還有落羽松、蓮花池等，吸引許多民眾前往拍照運動。

陳說，但後來森林公園缺乏整治，草原的草長得很快，一下就可長到半人高，公園中的樹木也長期受小花蔓澤蘭、白蟻攻擊，就很少人會去了，直到公所接收，稍微整治過，公園才又恢復明亮。

建設處表示，民雄森林公園原是軍方的彈藥庫跟墳墓，後來縣府跟軍方無償代管租用，保留其原始森林的樣貌、植栽，再設立簡易步道，讓民眾閒暇時可以來運動，但因為縣府距離較遠，礙於經費不好管理，才改由鄉公所就近維護。

民雄森林公園3年前還有很平整的大草原，有許多民眾會來運動。圖／陳姓民眾提供
民雄森林公園3年前還有很平整的大草原，有許多民眾會來運動。圖／陳姓民眾提供
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民雄森林公園內有片很美的落羽松森林，曾經是民雄的秘境，但後來因缺乏整治，較少民眾...
民雄森林公園內有片很美的落羽松森林，曾經是民雄的秘境，但後來因缺乏整治，較少民眾前往。記者陳玫伶／攝影
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民雄森林公園內有片很美的落羽松森林，曾經是民雄的秘境，但後來因缺乏整治，較少民眾...
民雄森林公園內有片很美的落羽松森林，曾經是民雄的秘境，但後來因缺乏整治，較少民眾前往。記者陳玫伶／攝影
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民雄鄉公所目前正協助民雄森林公園做草地整修，未來會再種更多落羽松及恢復草原的綠色...
民雄鄉公所目前正協助民雄森林公園做草地整修，未來會再種更多落羽松及恢復草原的綠色樣貌。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣民雄森林公園目前因缺乏經費，雖然已經稍微整治過，但路面及攀爬在樹上的小花蔓...
嘉義縣民雄森林公園目前因缺乏經費，雖然已經稍微整治過，但路面及攀爬在樹上的小花蔓澤蘭還是需要修整。記者陳玫伶／攝影
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森林公園落羽松嘉義

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