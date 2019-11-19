花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



正值國內花生採收期，今年因歉收價格高，最近卻謠傳政府要進口花生壓抑價格，致價格不到一周每台斤暴跌10元，農民恐慌有人低價拋售，有人到今天還叫不到盤商來收購，急得跳腳，上周農糧署長才親來止謠，沒想到前腳走，進口謠言愈傳愈烈，農委會主委陳吉仲今天親到雲林滅火，不但通報法務部徹查，還說，如謠言不止，他將天天來雲林。

「背後有一隻黑手操作！」陳吉仲說，假消臮最多在台灣，台灣假消息最多是農業，農業假消息最多是在雲林，最近聽到進口花生假消息，馬上於上周請農糧署長到雲林向農友說明，絕無進口之事，沒想到最近有人拿出一張「進口權利金標單」，四處瘋傳指政府要進口花生，加上有人從中操作，才讓花生價才在採收前期就暴跌。

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陳吉仲說，甚至有地方政治人物也拿出這張標單來散布不實消息，他鄭重澄清，該標單非進口單，請大家不要以訛傳訛，造成農民極大損失，不到一周花生價格從每台斤45、6元，暴跌到今天35、6元，今年花生歉收照理要漲價，如今卻不漲反跌，這是有人惡意散布不實謠言，傷及無辜農民，他絕不會坐視不管。

陳吉仲說，這種散布假消息造成市場動蕩不安，顯已已違法，他昨天已把相關資料送請法務部長協助徹查，一旦事證明確最高可罰30萬元，農委會不寬貸。除此之外，他也祭出保價收購，將請雲林各農會全面以每台斤40元收購，來抑制不肖盤商操價傷農，若40元壓不下，下周再加到42，再不行下下周再加到44元，有政府撐腰，他請農民安心不要急於拋售。

被問到最近高麗菜也傳出農委會進行耕除，傳言沸沸揚揚，造成高麗菜價暴跌，陳吉仲重申，絕無耕除，這又是1個假消息，農民千萬別信。立委劉建國、蘇治芬齊聲要求新法已訂，不肖人士無視於法的存在，持續散播假消息，農產的品項很多，一下子花生一下子蒜頭，農委會不能消極以對，要硬起來依法執行。