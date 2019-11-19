親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／理大部分示威者出校 港警登記或拘捕1100人

國民年金排除部分軍公教 法律學者：難以正當化的差別待遇

台南仁德鐵路立體化獲中央補助 明年啟動可行性研究

2019-11-19 16:40聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

為改善台鐵台南市仁德段間的交通環境，台南市政府向交通部爭取「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」，已獲得交通部同意補助420萬元經費，台南市交通局將在明年啟動可行性研究。

台南市長黃偉哲表示，市府考量仁德地區因台鐵分割都市空間，嚴重影響沿線兩側區域均衡發展，軌道與路面平交道也容易造成交通衝擊等因素，因此由交通局向交通部申請經費補助要進行「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究」，昨天經交通部核准同意補助市府420萬元，可行性研究案初估經費約1060萬元，將於明年啟動，最快110年可有初步成果，預期效益為有效消除鐵路對市區的阻隔，提升交通安全及都市發展。

交通局長王銘德表示，「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」將於109年啟動，研究範圍北從「台南市區鐵路地下化計畫」終點起，南至仁德車站以南約1.1公里，全長約5.8公里，將探討如何透過鐵路立體化方式改善現有保安、仁德2車站，並消除大林路、十三甲、虎山路及中正路一段等4處平交道及沿線鐵路對市區兩側的阻隔。

台鐵鐵路地下化黃偉哲

相關新聞

雲林秋冬旅遊好熱鬧 看演出、住宿抽汽車

2019-11-19 17:38

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

花生進口謠言更嚴重 陳吉仲：再不行我天天來雲林

2019-11-19 17:14

港生來台嘉大專案受理 下學期免學雜學分費、免住宿費

2019-11-19 16:26

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

傳政府將進口花生平抑價格 張麗善呼籲調整政策

2019-11-19 12:40

探索薑田輪作秘密 友善大地初體驗

2019-11-19 12:40

嘉義縣長照知能認證里長授證 陳時中允諾照顧偏鄉

2019-11-19 12:39

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34

台南下營瀰漫豬臭味 議員要求市府設儀器偵測改善

2019-11-19 12:24

影／霸凌者內心也住著怪物 嘉市微電影「用愛化解」

2019-11-19 12:24

高麗菜耕鋤爭議 張麗善：行文中央要求說清楚

2019-11-19 12:24

在家自己就能檢測肌力 簡單運動訓練下半身

2019-11-19 12:24

天冷街友露宿街頭 台南恩友中心提供熱餐暖身

2019-11-19 09:32

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

創甡生技研發 廢棄魚皮變身 可做傷口敷料

2019-11-18 23:27

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

鐵路高架化38億 嘉市議員喊「總統幫忙」

2019-11-18 23:21

傾聽基層警 台南「行動辦公室」啟動

2019-11-18 23:19

南市創新計畫頒獎 經發局：如小型成果展

2019-11-18 20:54

台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55

張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09

立委選舉登記首日 嘉縣已有4人登記

2019-11-18 15:59

歲末寒冬送暖差90萬缺口 北台南家扶發SOS求助

2019-11-18 15:37

關心教育持續行善 知名包子店送包子給弱勢生

2019-11-18 15:16

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

嘉市鐵路高架化自籌款高 議員憂有嚴重財政危機

2019-11-18 17:13

魚皮變黃金？南科創甡生技萃取高純度膠原蛋白技術領先

2019-11-18 16:58
看更多

熱門文章

高雄一德勞工夜市移到新地點 人潮銳減

2019-11-18 19:26

友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04

屏東樂樂養雞場大限將至 3度遭罰125萬明最終會勘

2019-11-18 18:46

台中市區景點只剩「逢甲夜市」？ 在地房東看完也搖頭

2019-11-19 16:25

聆聽基層接地氣 南市警局長將每周2天市區駐點

2019-11-18 21:41

韓國瑜北市傾聽之旅超熱鬧 興安華城變夜市

2019-11-18 20:37

彰化立委選舉登記首日 10人登記

2019-11-18 18:24

南投地標綠美橋改漆藍白色惹議 縣府官員講話了

2019-11-19 14:30

「短命」香山賞蟹步道 16個月就封閉

2019-11-18 23:49

百貨週年慶登場 Big City遠東巨城、SOGO新竹店祭優惠

2019-11-19 14:16

民眾黨參選人用郭董合成照掛看板 郭辦聲明切割

2019-11-18 21:40

那瑪夏小黃公車 到旗山僅24元

2019-11-18 23:27

台版普羅旺斯「桃園仙草花節」近20萬坪紫色花海登場

2019-11-19 12:24

日月潭不再是行動支付沙漠 56家商店可刷手機付款

2019-11-19 07:54

新北環保局邀請民眾當環保柯南 破汙染案探索環保知職

2019-11-19 12:24

五股垃圾山整頓 荒地變綠地已2千坪

2019-11-19 00:32

秋冬遊基隆再加碼 市府結合業者推住宿3波好禮

2019-11-19 14:57

交通部台中機場2040年整體規畫 沈智慧：選前騙選票

2019-11-18 22:59

高雄警「機」慌狀況頻傳 警局：更新檔占流量

2019-11-19 15:51

影／依賴導航？ 外地汽車誤闖中原陸橋機車道

2019-11-19 12:24

韓國瑜與李彥秀拜土地公 支持者擠爆廟埕

2019-11-18 19:27

出示花生進口標單 張麗善批中央

2019-11-18 23:26

大里十九甲惡臭嗆人 民怨取締無效

2019-11-19 00:00

75歲以上高齡長輩專屬紅利 子女陪同外出老闆請喝咖啡

2019-11-19 13:22

台72線公館、獅潭路段21、22日封路施工 注意改道行駛

2019-11-19 15:29

台中大甲觀光客4年少74%雪崩 議員：國際露營區乏人問津

2019-11-19 14:29

愛台灣美食唯獨這一樣 日本議員：希望有一天能克服

2019-11-19 12:46

傳將花大錢整修民雄落羽松秘境 公所：誤會

2019-11-19 17:18

台中13期重劃配地遙遙無期？地主租屋已花逾百萬

2019-11-19 13:31

林志玲出嫁 台南觀光人潮翻倍

2019-11-18 23:28

看過九孔寶寶嗎？ 沒有外殼只能懸浮在水中

2019-11-18 20:42

錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34

陽明山老屋活化 農試所宿舍蛻變咖啡館

2019-11-18 23:40

測速桿王前4強都在蘇花公路 10個月讓3萬多人荷包失血

2019-11-19 16:29

清法戰爭135年 淡水滬尾礮台7米巨砲坐鎮

2019-11-18 23:45

周氏百年祖墳在軍事管制區 陳玉珍協商讓宗親購回

2019-11-19 17:18

基隆西定河混濁變色 環保局：家庭汙水排入魚群沒死

2019-11-19 15:48

白柚時值產季香甜多汁 來白柚故鄉彰化二水買最划算

2019-11-19 07:53

世界美顏小姐 埔里嬌娃高曼容奪第4名

2019-11-19 00:20

不尊重往生者？靈骨樓個資全都露

2019-11-19 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top