台南仁德鐵路立體化獲中央補助 明年啟動可行性研究
2019-11-19 16:40
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
為改善台鐵台南市仁德段間的交通環境，台南市政府向交通部爭取「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」，已獲得交通部同意補助420萬元經費，台南市交通局將在明年啟動可行性研究。
台南市長黃偉哲表示，市府考量仁德地區因台鐵分割都市空間，嚴重影響沿線兩側區域均衡發展，軌道與路面平交道也容易造成交通衝擊等因素，因此由交通局向交通部申請經費補助要進行「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究」，昨天經交通部核准同意補助市府420萬元，可行性研究案初估經費約1060萬元，將於明年啟動，最快110年可有初步成果，預期效益為有效消除鐵路對市區的阻隔，提升交通安全及都市發展。
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交通局長王銘德表示，「台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究案」將於109年啟動，研究範圍北從「台南市區鐵路地下化計畫」終點起，南至仁德車站以南約1.1公里，全長約5.8公里，將探討如何透過鐵路立體化方式改善現有保安、仁德2車站，並消除大林路、十三甲、虎山路及中正路一段等4處平交道及沿線鐵路對市區兩側的阻隔。
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