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港生來台嘉大專案受理 下學期免學雜學分費、免住宿費

2019-11-19 16:26聯合報 記者卜敏正／即時報導

義大學今天上午開會通過，自香港返回臺學生，或目前正就讀嘉大香港學生，提供安心學習及就學管道， 108下學年提供免學雜、學分費、住宿費，提供專案受理申請，或轉學進入嘉大就讀，有意願學生獲錄取者最快明年2月1日即可入學。

嘉大校長艾群表示，香港反送中情勢持續升高，當地學校受到嚴重影響，在港台生就學權益受波及，在港台生約1050人，約600人陸續返台。

他說，在嘉大就讀的71位港生，校方會提供心理諮商、關懷與協助，並設立專人專線，全力提供生涯發規劃等相關協助。此外，嘉大也接受姊妹校在港外籍生，接納其下學期原安排到香港交換生改來嘉大就讀，配合教育部以外加名額，不會排擠國內學生權益。

嘉義大學表示，依據目前香港情勢發展，嘉大盤點校內可協助港臺生的資源，具體提出13項協助措施

1.有關課程銜接：提供旁聽、隨班附讀或使用嘉大電腦設備連線回原校遠距教學。

2.專案受理申請或轉學進入嘉大就讀，獲錄取者最快明年2月1日入學。

3.本校姊妹學校在港外籍生，亦由嘉大國際處協助轉學至該校就讀。

4.臺生返臺後於嘉大就學當學期學分費及學雜費全免。

5.轉學生可申請嘉大所有學系（所）銜接就學。

6.配合教育部專案，以外加名額分配。

7.香港各大學教師與學者可至嘉大進行中、短期研究，嘉大提供研究場域，使研究不中斷。

8.可提供大學部宿舍床位約250床，研究生約50床。

9.入學當學年免收住宿費。

10.提供心理諮商服務及生涯發展規劃方案。

11.針對嘉大目前71位港生提供心理諮商服務。

12.優先提供校內工讀機會。

13.設立專人專線服務。嘉大服務窗口，教務處楊玄姐 電話+886-5-2717040

電子郵件：admissions@mail.ncyu.edu.tw

嘉義大學今天召開會議，通過港生來嘉大就讀專案。圖/嘉義大學提供
嘉義大學今天召開會議，通過港生來嘉大就讀專案。圖/嘉義大學提供
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香港教育部義大

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