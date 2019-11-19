台南鹽水溪常氾濫 陳其邁勘察安定滯洪池要求提前完工

2019-11-19 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市鹽水溪中下游經常洪水氾濫，造成安定、安南區低窪地區水患。行政院副院長陳其邁下午率水利署、營建署官員到台南市，與市長黃偉哲、立委郭國文、陳亭妃前往台南安定區視察安順寮大排，要求滯洪池工程採最高標準，原訂明年6月完工也要求趕在5月前完成。

陳其邁表示，安南區由於過去屬於台江內海，淹水問題長期困擾市民生活，但在中央營建署、水利署積極任事，並與台南市府協力合作下，投入近5億元設置安中及海東D2兩座抽水站，要解決長期淹水問題。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳其邁視察安順寮排水滯洪池時指出，安定區安順寮一帶緊鄰台南科學園區，這裡是國家重要資通訊產業重鎮，解決此區淹水的問題更為重要，因此投入約2億經費進行改善，他也要求水利署及相關工程單位務必加速讓第4號滯洪池在明年汛期前發揮蓄洪功能，緩解暴雨導致安順寮排水水位過高，以致下游地區淹水的問題，並強化週邊生態營造民眾生活休憩場域。

郭國文感謝陳其邁關心台南治水防洪工程，他表示，安順寮排水為安南區重要排水路，共有三條市管區排支流外塭子中排二、下洲子中排一及下洲子中排二。集水區域範圍內因地勢平緩，對集水區內排水能力不利，而安順寮水位亦受鹽水溪排水外水位影響，豪大雨期間，安順寮排水水位高漲，導致內水無法排入而溢淹至路面，加上排水路渠底淤積嚴重、部分橋梁及排水路堤岸高度不足，造成經常性淹水。