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台南181線拓寬釘子戶庭院今拆除 警護秩序無抗爭

2019-11-19 15:56聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市政府拓寬大內區南181線道路，徵收萬善堂至大內國中路段用地，因其中1戶前庭院不願被徵收，造成進行中的工程最後一段被迫停擺，市府今天請來善化警方派員維持秩序，強制拆除。

警方表示，市府考量都市計畫的必要性，及當地交通安全的迫切性，決定拓寬南181線道路，這也是當地民眾長久的期盼，不過拓寬道路範圍內僅剩一戶協議價購不成，阻止施工，市府最後決定強制執行。

善化警分局今天派遣警力配合市政工務局，優勢警力戒護下拆除作業順利進行，市府近日將進行剩餘約60公尺路段施工。工務局表示，將來完工後，可提供當地民眾一條通暢好行的道路。

警方表示，施工前警方先與楊姓地主協調溝通，徵得同意配合後，怪手等機具才進行拆除作業，過程平和未有抗爭。

台南市大內南181線拓寬釘一戶拒徵收庭院，今強制拆除，警維護秩序。圖/善化分局提...
台南市大內南181線拓寬釘一戶拒徵收庭院，今強制拆除，警維護秩序。圖/善化分局提供
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台南市大內南181線拓寬釘一戶拒徵收庭院，今強制拆除，警維護秩序。圖/善化分局提...
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台南市大內南181線拓寬釘一戶拒徵收庭院，今強制拆除，警維護秩序。圖/善化分局提供
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