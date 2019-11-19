興建台南市「安中抽水站」 陳其邁允諾支持
2019-11-19 15:39
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市安南區安中路段、本淵寮及溪心寮社區一帶遇大雨易淹水，台南市政府和立委陳亭妃向行政院爭取經費新建抽水站解決水患，行政院副院長陳其邁今天下午率領內政部營建署、經濟部水利署官員南下會勘，陳其邁允諾新建「安中抽水站」、「海東 D2 抽水站」經費，行政院會全力支持。
陳其邁今天下午1點30分到達安南區同安路，聽取水利署簡報，陳亭妃 、台南市議長郭信良和台南市長黃偉哲都到場關心。
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台南市水利局長李賢義簡報說明，安南區海尾寮大排上游十三佃、總頭寮、新寮等聚落易發生積淹水情事，其因地勢低平地盤高程僅在 1.5 公尺至 2.2 公尺之間，先天排水坡度不良，且內水受到海尾寮排水外水水位影響不易排除。
水利局規畫設置安中抽水站改善，在台南市 56 座抽水站中，抽水量則是排名第 3，是屬於大型抽水站，概估總經費約4億800萬元，用地費約1億200萬元，用地費市府會編列，工程經費約3億600萬元。
立委陳亭妃說，除了海尾寮排水外，安南區的本淵寮排水集水區地勢也相對低窪，包括本淵寮社區及上游的溪心寮社區，於去年8月22日熱帶低壓來襲時造成當地大淹水，為解決淹水問題，台南市政府預計利用本淵寮排水右岸國產署的土地，面積約 1.6 公頃來新建「海東 D2 抽水站」經初步估算總工程經費約 1.9 億元 ，也需行政院支持。
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