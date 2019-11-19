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友病逝前最後的請託 她無私照顧3名智能障礙兒

2019-11-19 13:04聯合報 記者黃晴雯/嘉義縣即時報導

嘉義縣太保市64歲的許文珠在市場賣魚，102年起接下黃姓男子臨終前託付的重擔，協助照顧3位已成年，分別為中度及重度智能障礙的兒女。許文珠謙虛的表示，只是做自己能做的事，並沒有什麼。

許文珠說，黃男原是魚攤的客人，因知道黃男家中的狀況，平時黃男若急需用錢，也會主動幫忙。在黃男罹患肝癌後，對3名子女始終放不下心，前去治療前，不停拜託許文珠幫忙照看3名子女。許文珠立即答應，要他安心接受治療，不用擔心。

黃男共有4名子女，長女、長男與么兒，分別患有中度及重度智能障礙。妻子在十多年前車禍離世，黃男便將3名兒女帶在身邊獨自撫養。37歲的次女為減輕家中經濟壓力，16歲便離鄉至外縣市半工半讀求學，幫忙補貼家用。現已結婚定居在外縣市，育有2名子女。

黃男病逝後，許文珠接下照顧者的重擔，在市場工作時，將 3姊弟帶在身邊，提供三餐溫飽，每日傍晚也會前去黃男留下的古厝，關心3姊弟生活起居。次女則利用每周休假日回到家中，關心手足的狀況。

家中排行老2的黃女說，非常感謝許文珠阿姨無私的奉獻，要不是阿姨願意每日到家中關心，將自己的兄弟姐妹視如己出帶在身邊照顧，遇到突發的問題真的不知道該找誰協助。

由於黃男留下的古厝已年久失修，每逢大雨便嚴重漏水，屋內環境陰暗潮濕，3姐弟常睡在滿是小水窪的房間內。在太保市民意代表林淑勉的協助下，對外募款，也招募義工前來協助。將漏水的屋頂翻修，整修房間的隔間、廁所，滿足黃姓3姐弟臥室需求，改善居住環境。

林淑勉表示，非常欽佩許文珠願意接下友人託付的重擔，彼此都在各自的崗位上做自己所能及的事，感謝各界無論是金錢或是勞力的無私奉獻，盼未來能幫助更多弱勢家庭，給予第一線的協助。

太保市民意代表林淑勉（中）、許文珠（左），都前來關心古厝翻修的狀況。記者黃晴雯/...
太保市民意代表林淑勉（中）、許文珠（左），都前來關心古厝翻修的狀況。記者黃晴雯/攝影
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房屋翻修後，屋頂的鐵皮延伸出可晾衣的空間，讓三姐弟的居住環境更便利。記者黃晴雯/...
房屋翻修後，屋頂的鐵皮延伸出可晾衣的空間，讓三姐弟的居住環境更便利。記者黃晴雯/攝影
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黃姓一家古厝翻修前，3姐弟的房間原來因屋頂漏水嚴重，床鋪都已發霉。圖/林淑勉提供
黃姓一家古厝翻修前，3姐弟的房間原來因屋頂漏水嚴重，床鋪都已發霉。圖/林淑勉提供
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在義工協助下，屋內除重新粉刷、隔間外，也加蓋了鐵皮屋頂，未來不再擔心漏水問題。記...
在義工協助下，屋內除重新粉刷、隔間外，也加蓋了鐵皮屋頂，未來不再擔心漏水問題。記者黃晴雯/攝影
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漏水結婚義工

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