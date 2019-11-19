探索薑田輪作秘密 友善大地初體驗
2019-11-19 12:40
聯合報 記者鄭惠仁
/台南即時報導
南大附小彩虹斑馬志工隊執行教育部薑主題跨域探索課程，親師生46人到南化尋找薑田並挖生薑，區辨大薑、小薑、薑黃的用途。師生還一起煮薑母鴨、薑黃飯，小朋友做中學也體驗美味，直呼「太好吃了！」
市面上常見的生薑為廣東薑，又稱大薑，依照生長期長短，分薑母、老薑、粉薑、嫩薑。指導老師陳怡均說，由於薑田不能連作，薑農需友善養地，採輪作方式才能種出好薑。近年來，因生薑經濟價值不高，導致農民轉種其他作物，薑田日益減少，所以編寫課程將這種友善大地的耕作方式介紹給學生。
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所有學生都是首次見到薑田，親自挖薑更是人生初體驗，薑田裡此起彼落興奮地叫著：「挖到了！挖到了！」，歡喜與驚呼聲中，眾人合力採收數十斤廣東薑。陳怡均另準備了有小薑及本島薑之稱的竹薑，其香氣與薑味更重；學生並見到了咖哩調味原料之一的薑黃，活動之後各個變身為小小薑農，既挖薑也識薑。
學生高霆宇說，全班同學合力煮了一鍋熱呼呼的薑母鴨料理，喝了薑湯後身體馬上暖和了起來。學生陳玉涵也說，原來薑母鴨不是使用薑片煮母鴨，而是用紅面番鴨的公鴨搭配薑母才正統，「我會煮薑母鴨了，回家要煮給家人吃！」
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