傳政府將進口花生平抑價格 張麗善呼籲調整政策

2019-11-19 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



今年南部二期花生產量少，價格一度節節攀升，傳出農委會將進口花生平抑價格，引起雲林農民恐慌；縣長張麗善今天議會總質詢時提到，農委會明年1月將進口花生，造成盤商不願收購預期心理，呼籲中央調整進口政策。

張麗善表示，11、12月為雲縣落花生盛產採收季節，中央財政部今年8月中旬公告將落花生關稅配額進口的時間，農委會11月12日通過明年1月起將進口花生5235噸。

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張麗善說，因中央進口政策引起預期心理，衝擊現在的花生交易市場，雲林產地價格呈現下跌，強力建議中央政府應該與農民站在同一線，體恤農友務農的辛苦，不應生產期的前後進口花生來衝擊國內交易市場。

她也建議，中央要有進口配套措施，比如調高進口關稅、限制進口數量、規範加工花生進口品項及數量，以不會影響到本土花生價格為前提，保障農民生。

張麗善表示，花生為雲林主要農產之一，為保障國產花生的價格及行銷和照顧農民，縣府立場堅決反對進口花生，並且呼籲中央應針對國內食品業者輔導多使用國產花生，才能有效提高花生價格。

縣議員蔡孟真今天在議會總質詢關心花生進口政策議題，她也提到，花生採收期農民忍受風吹日曬雨淋，在路邊曬花生，還要擔心花生失竊，日夜在路邊顧土豆。

她說，建議政府投入資源研發花生乾燥機，讓農民在花生採收期，免於收割困境，未來若有乾燥機，也研擬比照稻米、玉米補貼農民一公斤2元乾燥費用。