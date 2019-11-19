嘉義縣長照知能認證里長授證 陳時中允諾照顧偏鄉
2019-11-19 12:39
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
衛生福利部上午在嘉義縣部立朴子醫院，舉辦長照知能認證里長授證，邀村里長到場擔任推動長照2.0重要角色，感謝村里對長照需求對象用心關心，縣長翁章梁及立委蔡易餘請求部長陳時中，加強挹注偏鄉長照資源，陳時中允諾會加強照顧，不會讓大家失望。
衛福部長照預算從50億元明年擴增到400億元，為做好準備，協同內政部展開22 縣市長照知能認證村里長授證巡迴宣導，已完成桃園、高雄、新北、台中、台南、苗栗及彰化，上午巡迴列車開到朴子醫院，陳時中鼓勵並感謝村里長對長照宣導及服務轉介重視； 蔡易餘建議加強對偏鄉資源挹注，尤其是「不山不市」(非山地也非市區）偏鄉。
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陳時中由翁章梁、蔡易餘及衛生局代局長趙紋華、朴子醫院院長蔡宗龍陪同，致贈長照知能認證書給村里長，推廣1966長照專線，由衛生局長照單位、朴子醫院附設福智護理之家，樂活園日間照護機構帶村里長實地講解，衛福部長照司提供長照2.0報告，介紹宣導工具及素材（1966專區網頁、長照服務資源線上地圖、影片、懶人包、摺頁、布條、海報等）。
1966長照專線與縣市長照管理中心接軌，長照中心人員幫民眾了解是否符合申請資格；只要符合資格，長照中心派照顧管理專員到家評估，依需求提供量身定做長照服務。
蔡宗龍說，朴子醫院本月底將新開辦日托型日間照顧服務，提供社區預防及延緩失能照顧課程，建立醫療鏈，直接服務社區，建構在地長照服務體系，除注入居家醫療、居家護理、居家復健、喘息服務、長者護理之家，並與在地老化接軌，提供穩定社區醫療資源，給予高風險家庭預防性照顧。
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