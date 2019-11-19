錯過再等300年 全球唯一八方御匾開放參觀修復過程

2019-11-19 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南孔廟內有八方清代御匾，目前因為配合孔廟地震損壞整建，三百年來難得一見的全部卸下，即日起在鄭成功文物館進行整修並開放參觀，錯過可能就要再等三百年。

台南市文化資產管理處表示，御匾的來由，始於清康熙皇帝南巡前往山東闕里祭祀時，為明確推崇儒家地位，弘揚其文教貢獻，御筆賜書「萬世師表」並送往各地重要的孔廟，自此御賜匾額成了清朝歷任皇帝賦予孔廟的殊榮，御匾與孔廟之間已然形成難以分捨的文化意象。

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由於中國本土歷經文革，台南孔廟因而成為擁有當世尚存最完整八方御匾的文廟。

文資處表示，八方御匾首度同時進行展出與修復，是三百多年來僅見，具有珍貴的歷史象徵意義，也反映出台南淵長的文化歷史。

市府藉大成殿御匾卸下展覽的機會邀請修復師進行修復，巧手良匠的技藝傳達古物修復倫理，也讓本次展出更富教育意義。

近期如有機會來到鄭成功文物館，有機會看到工作中的修復師手持小巧的熨斗，小心翼翼地往突起的色塊局部輕輕下壓，再頓點停留反復加溫回壓，以整復凹凸不平的匾面。

其實這還只是修復作業的最初期，後面要運用加固與全色手法回復御匾風采，才是最費神的。

參與的修復師表示，珍貴古物好比德高望重的耆老，家有一老、如有一寶，「初見孔廟八寶，心中滿是愛與感動，然在修復前必須先進行健檢及清潔，卻發現各方御匾因年事甚高，而有裂痕、起甲、水漬、皺縮、鬆脫、生物排遺、磨損、空鼓等壞損狀況，每一個細節都需要謹慎並耐心處理，保留真實性，避免抹掉歷史痕跡。」

本次修復期間特別配合鄭成功文物館開放時間為每周二至周日上午9時至下午5時，全程開放參觀。

為把握本次難得的文資教育機會，即日起至12月7日止每周六下午2至3時，文資處也與台南市文化資產保護協會合作舉辦專題導覽，修復師及專家學者將親自帶領參觀者，以不同階段的修復工序探究修復倫理，除了述說御匾豐富的生命史，更傳達正確的文物修復觀念及意義，讓大家近距離親炙見證御匾回春的過程。

文資處表示，本次八方御匾的展示與修復，相當有助提升國人對珍貴文物的關注，

發見先人智慧暨當代工藝技術、歷史訊息的探索，提供文物保存正確觀念，達到建構完善文物守護網的目標。