在家自己就能檢測肌力 簡單運動訓練下半身
2019-11-19 12:24
聯合報 記者修瑞瑩
／台南即時報導
年紀大容易肌力流失，摔倒風險大增，根據研究跌倒也是老人死亡重要原因之一，在家裡就可以透過簡易的方式來測量自己的肌力，同時訓練下半身，達到防跌的目的。
成大醫院護理部跌倒小組日前在病安週活動中，推出包括：跌倒風險檢測、下肢肌力運動2項活動，讓民眾透過遊戲的方式，在家裡如何簡單檢測跌倒風險及學習下肢肌力運動。
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護理部標準組白芸慧品管副護理長表示，在家裡可以運用簡單的折返走計時，來了解自己的跌倒風險。測試時，需要1張穩固有扶手的靠背椅及1個計時器，並穿上平常習慣且穩固的鞋子，她也提醒，測試時要有人在旁邊隨時注意，因為安全是最重要的事情！
測試進行前，讓參加者坐在有扶手的靠背椅上，身體背靠椅背，雙手平放扶手，如果有使用手杖、四腳拐等助行器，可將助行器握在手中，並在離座椅3公尺地面上貼1紅線。開始測試時，受測者由坐椅起立，依照平時走路的速度和步態，向前直線行走3公尺，過紅線後轉身再直線走回坐椅，轉身坐下靠到椅背。白芸慧副護理長指出，從背部離開椅背到再次坐下靠到椅背所用的總時間，14秒是預測老年人跌倒風險的臨界值，如果>14秒，表示可能有跌倒風險，家人就應該多加留意！
而下肢肌力對於防止跌倒也重要，白芸慧副護理長表示，透過用腳摺報紙的遊戲，可以獲得簡單下肢肌力運動的效果。做法是把1張報紙完全攤開，光腳把報紙對摺4次之後，再用腳將報紙打開至全張攤開，即完成一回的運動，復健科連偉志醫師建議，這套運動10回為1組，可視體力狀況，1天做1-3組活動。事前要做好準備：先將全開報紙對摺4次，方便用腳執行時可順著摺痕進行；為了安全，要準備穩固有扶手的椅子，坐穩了再摺報紙。
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