高麗菜耕鋤爭議 張麗善：行文中央要求說清楚

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



民進黨雲林縣黨部、議會黨團日前痛批國民黨議員李明哲未經查證在議會散播不實高麗菜耕鋤訊息，縣府農業處長魏勝德未能掌握高麗菜農情，與議員一搭一唱散播假訊息，必須下台負責。縣長張麗善今天議會總質詢答覆，將要求農業處今天馬上再行文農糧署反映，請中央說清楚。

縣長張麗善表示，高麗菜耕鋤訊息坊間眾說紛紜，有不少地方農會接到農民陳情，但都沒有得到管道，她近日也一再向農委會了解是否有耕鋤補助，農委會都矢口否認，今天會請農業處再次行文確認。

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今年高麗菜在8月出現超種情況，農糧署9月初發布第一次的紫色警報，提醒農民分散種植，目前高麗菜價格相較數月前便宜許多，目前坊間多次傳出政府啟動耕鋤作業。

李明哲說，他不斷聽聞有耕鋤補助，據他了解雲林大埤、東勢、麥寮、西螺等地都有耕鋤補助，還傳言農糧署沒發公文發動，但有個案處理，且這些耕鋤補助都是靠中間人協助請領補助。

李明哲表示，去年也曾發生高麗菜過剩啟動耕鋤補助，他不反對補助政策，但不能理解中央補助卻沒辦法公開，也不通知縣府，如果以後花生、蒜頭超產需要耕鋤，卻未受公平對待，屆時如何對農民交代，「要求農業處徹查清楚，否則不善罷干休。」

縣議員林建鴻也提到，麥寮不少高麗菜農都有請領到耕鋤補助，但補助金額從6千到9千元不等，他跟李明哲、許留賓等議員都關心此事，卻遭質疑抹黑，中央說瞎話縣府沒接到訊息，更應該查清楚。