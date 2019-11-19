影／霸凌者內心也住著怪物 嘉市微電影「用愛化解」

2019-11-19 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市政府在世界兒童人權日前夕發表「怪物一號」的微電影，由導演賴麗君及參與演員親身被霸凌的經驗，探討校園霸凌時，多數人的第一時間反應是指責霸凌者，但鮮少人關心霸凌者背後的故事，原來每位霸凌者的心中都住著一隻怪物．愛是唯一化解這些怪物的方法。

劇情提到，就讀國中一年級的小明是一位過動症特殊生，常常遭到小豐帶領同學集體霸凌，看似霸氣的小豐，其實內心很缺乏家庭關愛，有一天小明發現小豐的秘密，決定伸出友誼的手。

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賴麗君說，她兒子也曾因好動，小學時大家都叫他「怪物一號」，被同學集體孤立、言語或身體霸凌，在發想本劇時，與目前念高中的兒子聊起過去遭遇，她內心仍是憤恨難平，但兒子卻說「每個霸凌者背後都有一段心酸血淚，可能來自原生家庭缺愛，也需要關懷」，才讓導演釋懷。

飾演「怪物」的黃奕豪，今年22歲是民雄鄉牛斗山最年輕藕農，15歲就在各處工地工作，其實也曾遭遇長期家庭暴力。他說，市長黃敏惠參與演出，最後也突然有感而發對他說「你是好孩子！我們都很愛你喔！」，讓他當時有一種很想大哭的衝動。

本次飾演主角的「喬喬」劉高喬，雖是第一次參與演出，但在飾演被霸凌者的內心戲卻非常入戲，也是因為國小時曾遭受同學霸凌。在演出前，喬喬的媽媽還為他心理建設，令人格外心疼，也很佩服他的勇氣。

黃敏惠說，討論校園霸凌事件時，多數人的第一時間反應是指責霸凌者，但鮮少人關心霸凌者背後的故事，原來每位霸凌者的心中都住著一隻怪物。他們霸凌同學的背後其實是幫自己在家裡受的傷找出口，解決根源問題，比批判霸凌者更重要。

嘉義市政府社會處長林家緯說，霸凌者在家中可能缺乏關愛或是家暴個案，長期被冷落，導演採取奇幻童話手法，同時也採用素人演員並邀請市立民生國中學生一起拍攝，希望引起國中小學童的興趣，期待社會能夠同時關心霸凌者與被霸凌者，共同營造「零霸凌」的學習環境。