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台南下營瀰漫豬臭味 議員要求市府設儀器偵測改善

2019-11-19 12:24聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南下營區因盛行養豬，空氣長期瀰漫豬臭味，造成當地民眾生活上的困擾，民進黨台南市議員陳秋宏今天在總質詢時要求市府協助解決，除了設法改善養豬飼料，加強稽查廢水，並要設置儀器偵測臭味來源。

台南市環保局長林淵淙表示，今年已爭取環保署補助設置800個微型感測器，不過這些感測器主要針對PM2.5，裝設在工業區為主，預計今年12月31日前完成裝設，至於要偵測異味必須再向中央爭取經費來設置另一種感測器，目前預計先爭取500個。

陳秋宏說，下營地區民眾長期以來受豬臭味所擾，他也每天都聞到，但不能怪養豬戶，因為這是他們維持生計的方式，不過，市府可以做的是協助養豬戶去改善飼料，也許能藉此降低排泄物或是身上的味道。

陳秋宏說，之前環保局曾承諾要在下營設感測器，但目前一台都沒有，要求市府盡快執行，改善當地居民生活品質。

民進黨台南市議員陳秋宏（左）要求環保局長林淵淙（右）協助改善下營豬臭味問題。記者...
民進黨台南市議員陳秋宏（左）要求環保局長林淵淙（右）協助改善下營豬臭味問題。記者鄭維真／翻攝
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民進黨PM2.5環保署

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