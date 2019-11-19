來西拉雅騎自行車 烏山頭水庫門票有優惠
2019-11-19 09:49
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
西拉雅國家風景區管理處舉辦「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」單車極限活動，本月23、24日在烏山頭水庫舉行，烏山頭水庫風景區更配合活動，以4歲以下兒童免費、滿4歲以上每人只收40元門票邀請遊客入園賞遊。
「2019台灣自行車節-西拉雅玩水酷~水庫騎跡」活動，串聯烏山頭水庫、尖山埤水庫、曾文水庫、虎頭埤水庫等4座水庫。西拉雅風管處說，報名參加人數超過1200人，系列活動包含認證組200K&300K及60K逍遙騎單車活動、「玩庫子弟」tag好友抽獎、「玩庫子弟」拍照分享拿獎金、及「玩庫子弟」全員大集合、「BIKE訪西拉雅野餐日」等。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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23日活動日認證組單車活動200K、300K車友於凌晨6點鳴笛起跑，逍遙騎60K8點出發騎乘，舞台區搭配「BIKE訪西拉雅野餐日」安排有精采樂團表演、攤商市集、玩庫子弟摸彩活動，遊客於上午10點30分至活動現場掃QR-code，就有機會獲得GoPro運動相機、無線藍芽KTV麥克風、市集100元抵用券。
活動詳情，遊客可上交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁網頁https://ppt.cc/fbkSXx)或「2019西拉雅玩水酷~水庫騎跡單車活動」專屬網頁https://is.gd/VFKoEY查詢。
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