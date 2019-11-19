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天冷街友露宿街頭 台南恩友中心提供熱餐暖身

2019-11-19 09:32聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

秋冬之際，天氣逐漸轉涼 ，台南市區仍有不少遊民半夜裹著單薄毯子，睡在公園或街頭長椅，位於台南市北區的基督教台南恩友中心，7年多來長期致力服事街友，不僅提供盥洗設備，更穩定供應午餐和晚餐，並在用餐前舉行禮拜，最多曾超過80人到此用餐，中心工作人員今天說，用餐民眾除了弱勢單親外，大多是離家出走的遊民。

「感謝耶穌基督給我力量，讓我在最渡過最艱難的時刻！」80歲羅姓女遊民，自稱38歲時因受不了先生家暴，離家出走後，居無定所，曾睡在台南公園地下道，不堪酒醉男街友發酒瘋騷擾，被迫露宿北區公園，她每天到恩友中心用餐唱歌，偶而靠著年輕時向父親學來國術手藝幫其他街友推拿賺點外快，她說，儘管生活貧苦，內心滿是感恩。

台南恩友中心說，貧窮人最基本需求就是溫飽，中心提供給貧窮家庭，包括失業者、老、殘、疾、單親家庭、更生人、街友、許多有需要的經濟弱勢，除了周日晚上，每天供應免費中、晚兩餐，提供貧寒弱勢者用餐解決生活基本需求，但中心因空間有限，目前無法提供住宿地方。

台南恩友中心每日以聖經話語和詩歌教唱，讓貧寒弱勢者能夠獲得的心靈糧食的餵養。恩友中心同工並到貧困弱勢者家中或醫院關懷探訪，透過持續而長期的陪伴，把上帝的祝福帶給每一位身、心、靈貧乏需要者。

天氣逐漸轉涼 ，台南市區仍有街友裹著睡袋，露宿街頭長椅。記者黃宣翰／攝影
天氣逐漸轉涼 ，台南市區仍有街友裹著睡袋，露宿街頭長椅。記者黃宣翰／攝影
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台南恩友中心長期致力服事街友，穩定供應午餐和晚餐，並在用餐前舉行禮拜，最多曾超過...
台南恩友中心長期致力服事街友，穩定供應午餐和晚餐，並在用餐前舉行禮拜，最多曾超過80人到此用餐。圖/台南恩友中心提供
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羅姓女街友常在台南恩友中心禱告祈福。記者黃宣翰／攝影
羅姓女街友常在台南恩友中心禱告祈福。記者黃宣翰／攝影
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街友遊民耶穌

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