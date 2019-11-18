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南市創新計畫頒獎 經發局：如小型成果展

2019-11-18 20:54聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市政府經濟發展局今天表揚108年度創新創意推動計畫獲獎團隊，鼓勵台南優秀新創團隊，現場並擺設團隊產品及服務項目，包括智慧門禁管理系統、智能貨櫃倉儲及農場智慧環控系統等，有如一場小型成果展。

活動安排在新營民治市政中心舉行，今年入選團隊都有優秀的創意點子，由 AirKeyper得到冠軍，該團隊不僅獲得金屬大廠青睞共同簽署MOU，並獲選參展2020 CES(美國消費性電子展)，可說是實至名歸。

亞軍空間智庫，利用畸零地建置智慧貨櫃倉儲，解決畸零地利用問題；季軍Demeter農業保護神的設備能依植物需求自動調整肥料、光照及溼度等條件，達成農場無人化；佳作Green line和取代寶特瓶的環保水元素蛋分別以家庭式室內植物照明系統和取代塑料包裝的可食用膜獲得評審好評；Green Cycle得到最佳進步獎。

經發局指出，市長黃偉哲上任以來，以打造「產經重鎮」、「智慧新都」等為市政推動主軸，擘劃台南未來嶄新樣貌。其中，首重青年創業問題，故建構創業築夢平台，提供多面向創業輔導資源，透過「台南市創新創意推動計劃」及「贏地創新育成基地」，扶植新創團隊於台南生根發展，亦成立青年事務委員會，公開徵求青年委員，將創新概念與符合青年需求的意見導入公部門，逐步讓臺南成為新創重鎮。

經發局長郭阿梅說，未來將持續發掘新創團隊與陪伴歷年輔導團隊，連結贏地創新育成基地、地方型SBIR及青年創業貸款等創業資源，藉著技術、市場及經營不同面向的層面輔導，讓新創團隊能加速測試市場需求，市府亦會持續傾聽創業家需求，端出一碗碗合胃口的創業政策牛肉湯，期盼吸引更多產業人才前來台南發展。

台南市政府經濟發展局今表揚108年度創新創意推動計畫獲獎團隊。圖/台南市政府經發...
台南市政府經濟發展局今表揚108年度創新創意推動計畫獲獎團隊。圖/台南市政府經發局提供
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