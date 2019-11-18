台南立委選舉登記好熱鬧 這個人拔得頭籌

2019-11-18 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



下屆立委選舉登記今天啟動，台南市選委會上午相當熱鬧，國民黨6名立委參選人一起完成登記，拔得頭籌的是圓黨的溫米樂。

國民黨台南市6名立委參選人今天在市黨部主委謝龍介的帶領下到台南市選委會登記。謝龍介表示，國民黨在台南市參選立委，可以說是天下第一難關，連「柱柱姐」洪秀柱都來幫忙挑戰這一關，只要過了這一關，頭過身就過。

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而台南市長期只是民進黨的立委，只有一種聲音，對人民不公，民主不是這樣子的，所以希望選民這次能夠把眼睛打開，票投國民黨，讓國民黨發揮監督的力量。

國民黨上午登記參選的包括一選區的蔡育輝、二選區的李武龍、三選區的童小芸、四選區的林燕祝、五選區的蔡淑惠及第六選區的洪秀柱。

洪秀柱表示，2016年民眾給民進黨機會執政，但是民進黨卻沒有把國家治理好，只會操作亡國感，但是「我們不要芒果乾、我們要保濟丸」，要保住台灣的經濟。

上午完成登記的除了國民黨的參選人，一早八點就拔得頭籌的是參選第四選區的圓黨的溫米樂，其他完成登記的還有一邊一國、第四選區的林志文、第五選區無黨籍參選的虧雞福來爹林義豐、第一選區台灣民意黨黃天辰。