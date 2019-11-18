嘉市鐵路高架化自籌款高 議員憂有嚴重財政危機

2019-11-18 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義市府因應鐵路高架化，自籌款高達38億元，議員鄭光宏今天質詢時說，嘉市自有財源每年平均63億元，光人事費用就占60億元，其他都要靠中央補助，若逐年編列自籌款經費，勢必得舉債，排擠掉原來的市政經費，嘉市將面臨嚴重的財政危機，蔡英文總統本周來嘉義，請市長告知她嘉義困難。

黃敏惠說，長期以來有苦說不出，這是接任市長時最大的痛，市府不斷努力溝通後，才將配合款逐漸調降，幾次遇到蔡英文、交通部長林佳龍等人，都曾大力爭取，希望能兌現當年前總統陳水扁承諾中央全額補助的支票。

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鄭光宏說，嘉市的中央補助依存度高，以今年為例，補助收入占76億餘元，占總收入的56%，加上社福、人事經費逐年增加，地方財政本就困難，鐵路高架化的自籌款若不由中央全額補助，對嘉市的財政會雪上加霜。

他說，依據鐵高工程經費分年預算表，嘉市分9年分攤38億元，工程經費的高峰落在民國110年和111年，分別是9.3億元和8.28億元，若無中央補助，勢必舉債籌措財源，但賒借收入不得超過年度歲出預算的15％，將排擠市政重大建設的推動，若嘉市府付不出錢，該怎麼辦？

他說，目前正值各縣市爭取中央前瞻計畫，皆需地方配合款，若市府預算受限於鐵路高架化自籌款，將無舉債空間，會導致各局處申請前瞻計畫受損阻，對市民權益造成莫大損失。

市府財稅局長林瑞彥說，若嘉市府付不出自籌款，中央可能從一般補助款扣除，所以市府還是要付錢，若要賒借收入，市府用公開招標讓每個銀行來投標，希望能壓低利率。