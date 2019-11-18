張嘉郡成立競總 大咖站台氣勢如虹

2019-11-18 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雲林縣第一選區國民黨立委參選人張嘉郡，今天一早在浩蕩隊伍陪同下完成登記，隨後並虎尾成立「韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部」，數千人到場聲援，包括國民黨主席吳敦義、朱立倫、郝龍斌等人到場站台，高呼「支持張嘉郡，服務一百分」，張嘉郡訴求「從土地種出幸福」，為開創雲林新價值，全場凍蒜聲不斷，士氣如虹。

國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、競總主委雲林議長沈宗隆及北港朝天宮董事長蔡咏鍀、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、安西府主委林清標、前議長蘇金煌、雲林水利會長林文瑞、雲林同鄉會前會長譚亮吉等競總幹部為張嘉郡披彩帶並致贈吉祥物，數千名鄉鎮、代表會、農漁會、婦女、工商及民眾到場力挺，人氣沸騰。

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張嘉郡姑姑也是雲林縣長張麗善語帶哽咽說，大哥張榮味身陷囹圄，獄中勤學書法，寫出「勇猛精進」鼓勵她們，她身為姑姑要擔起責任，懇託鄉親力挺張嘉郡進中央爭取經費，翻轉雲林邁向新局。

郝龍斌、周錫瑋也力讚張嘉郡過去兩任立委的表現。朱立倫也為張嘉郡授戰旗，並呼籲鄉親給青年人機會，讓張嘉郡再進立法院為民謀福，三人異口同聲不忘為韓國瑜和國民黨拉票，力爭三合一全勝，讓國民黨重返執政。

吳敦義則強調，國家需要四大支柱，一是政府要清廉、勤快有能力、服務親切，二是經濟要好、繁榮進步、百姓生活順利；三是社會男女互相尊重，勞資和諧；四是兩岸在一中各表的基礎上，維持和平穩定發展，讓台灣幸福、中華民國幸福，呼籲鄉親支持「一票韓國瑜、一票張嘉郡、一票國民黨」。

張嘉郡說，她遇到一位92歲長輩說一定要來見證這關鍵的一刻，因嘉郡過去八年在立院為雲林找經費、發展建設，讓雲林不淹水、回家更方便，正因為老人家這樣的熱情，讓她走到現在、堅持到現在。張嘉郡認為雲林要改變，須從思維改變，她不怕抹黑，因愈罵只會更增加正能量，希望每位鄉親都當她的助選員，用微笑面對抹黑，不再受恐嚇、悲情影響，用微笑的力量來改變故鄉，種出幸福。