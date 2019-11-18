魚皮變黃金？南科創甡生技萃取高純度膠原蛋白技術領先
2019-11-18 16:58
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
成大國際傷口修復與再生中心投資衍生的新創公司「創甡生物科技」，以傷口修復與再生中心湯銘哲教授研究團隊技轉魚皮膠原蛋白萃取技術，成功將廢棄物魚皮「變身為黃金」。
南科管理局表示，吳郭魚為台灣養殖漁產大宗，加工方式以取片為主，殘留大量魚體如魚皮、魚骨及魚頭等，而這些殘留魚體就是「一座座的寶山」，該公司自魚皮中萃取高純度膠原蛋白，且魚類相較於其他動物性膠原蛋白，優點在較少宗教禁忌，可讓世界約90%人口使用，且較沒有動物性病毒如狂牛病、口蹄疫及禽流感等疑慮。
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創甡生技今年6月進駐南科台南園，生產的高純度膠原蛋白，突破以往同類型產品問題，能生產出外觀純白且無腥臭味的產品，於生物活性研究方面，能利於受傷組織的修復，增加皮膚彈性及保濕性，加上已知的高生物相容性、高生物降解性及低抗原性等特點，創甡海洋膠原蛋白可廣泛使用於生醫材料及醫美修護保養品等領域。
南科管理局表示，該公司已成功開發台灣及東南亞市場，未來將與成大傷口中心及成大醫院皮膚科、整型外科合作開發傷口敷料，並與成大衍生的其他公司共組產業策略聯盟，以「找夥伴、打群架、結交盟主」作法，共同開拓國內外市場，預估在公司創立第三年營業額即可達約6700萬。
南科管理局指出，98年推動生醫產業聚落，已有83家廠商進駐，為國內最主要的生技醫材聚落，每年創造近百億產值，近年致力於與各大醫院與學校進行體驗場域合作，推廣國產醫材，目前已於6家醫院成立南科產品體驗診線。
科管局並與5所醫學院設置教育訓練中心，使學生及早接觸、習慣國產醫材產品，並結合姐妹校、東南亞醫師訓練，可有效建立國內外醫師對國產醫材信賴度，進而將台灣優質醫材產品推向國際市場。
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