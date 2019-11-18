立委選舉登記首日 嘉縣已有4人登記

下屆立委選舉今日開放登記，嘉義縣山區候選人台灣維新黨王金山、國民黨簡明廉、民進黨陳明文，及海區候選人民進黨蔡易餘皆已完成登記，除此之外還有兩人領表，

首位登記的王金山由台灣維新黨召集人蘇煥智陪同，早上9點13分就到嘉義縣選委會登記參選，特別帶著一只「300萬」皮箱，表明打敗陳明文的決心。

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王金山及蘇煥智離開時，遇到正要上樓的國民黨籍立委候選人簡明廉，3人相處融洽，交換名片又握手，全無煙硝味，簡明廉表示，選舉是一下子的，但朋友卻是一輩子的，彼此互相尊重就好。

民進黨陳明文及蔡易餘由嘉義縣民進黨大老，縣長翁章梁、前縣長張花冠及議長張明達等人陪同，一早10點左右就先到選委會門口，邀請知名在地劇團阮劇團演出「抓中國鬼行動劇」暗諷中國勢力入侵本次選舉，11點正式登記。

蔡易餘表示，這次選舉是台灣與中國徹底說不的戰役，國民黨交出令中國完全滿意的不分區名單，可看出國民黨已向中國完全妥協。