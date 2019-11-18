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立委選舉登記首日 嘉縣已有4人登記

2019-11-18 15:59聯合報 記者陳玫伶黃晴雯／嘉義縣即時報導

下屆立委選舉今日開放登記，嘉義縣山區候選人台灣維新黨王金山、國民黨簡明廉、民進黨陳明文，及海區候選人民進黨蔡易餘皆已完成登記，除此之外還有兩人領表，

首位登記的王金山由台灣維新黨召集人蘇煥智陪同，早上9點13分就到嘉義縣選委會登記參選，特別帶著一只「300萬」皮箱，表明打敗陳明文的決心。

王金山及蘇煥智離開時，遇到正要上樓的國民黨籍立委候選人簡明廉，3人相處融洽，交換名片又握手，全無煙硝味，簡明廉表示，選舉是一下子的，但朋友卻是一輩子的，彼此互相尊重就好。

民進黨陳明文及蔡易餘由嘉義縣民進黨大老，縣長翁章梁、前縣長張花冠及議長張明達等人陪同，一早10點左右就先到選委會門口，邀請知名在地劇團阮劇團演出「抓中國鬼行動劇」暗諷中國勢力入侵本次選舉，11點正式登記。

蔡易餘表示，這次選舉是台灣與中國徹底說不的戰役，國民黨交出令中國完全滿意的不分區名單，可看出國民黨已向中國完全妥協。

據了解，除了上述四位候選人已登記參選，因為大林轉運站槓上嘉義縣府的大林鎮長簡志偉，以及喜樂島聯盟的許韶珍皆已領表。

嘉縣立委候選人陳明文（後排左一）及蔡易餘（前排右一）在縣長翁章梁（前排左一）、前...
嘉縣立委候選人陳明文（後排左一）及蔡易餘（前排右一）在縣長翁章梁（前排左一）、前縣長張花冠（後排右二）、議長張明達（後排中）陪同下，今天上午完成參選登記。記者黃晴雯／攝影
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國民黨籍嘉義縣山區立委候選人簡明廉今天上午到嘉義縣選委會登記，表明將以庶民、平民...
國民黨籍嘉義縣山區立委候選人簡明廉今天上午到嘉義縣選委會登記，表明將以庶民、平民身分參選。記者陳玫伶／攝影
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台灣維新黨嘉義縣山區立委候選人王金山（右）今天上午9點13分由台灣維新黨召集人蘇...
台灣維新黨嘉義縣山區立委候選人王金山（右）今天上午9點13分由台灣維新黨召集人蘇煥智（左）陪同，前往嘉義縣選委會登記參選。記者陳玫伶／攝影
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簡明廉（左）到嘉義縣選委會時，在樓梯間遇到同樣參選山區立委的台灣維新黨王金山（右...
簡明廉（左）到嘉義縣選委會時，在樓梯間遇到同樣參選山區立委的台灣維新黨王金山（右二）及召集人蘇煥智（右一），三人互相交換名片，現場全無火藥味。記者陳玫伶／攝影
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民進黨嘉義

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