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黑面琵鷺現身台南七股高達621隻 創歷年最高記錄

2019-11-18 15:57聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，中午前往台南七股頂山賞鳥亭地區鳥況調查，發現黑面琵鷺棲息數量，竟然高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。

黃永豐表示，出現這種高棲息紀錄，顯示鄰近地區在進行太陽能種電施工，黑面琵鷺似乎沒有受到很大的影響。而七股頂山賞鳥亭的黑琵棲息，比曾文溪口主棲息處還要多，保育團體也憂心黑面琵鷺保護區棲地是否食源不足，黑琵才不得不向外覓食。

七股頂山賞鳥亭黑琵棲息處，原本屬於廢棄鹽灘地，有時候觀察到的黑琵數量比曾文溪口主棲地還多，在冬季時，鳥類生態相當豐富，除了黑面琵鷺，黑腹燕鷗、濱鷸、反嘴鴴、蒼鷺等琳瑯滿目，數以萬計的，相當壯觀。

台南市生態保育學會表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處因該會爭取，興建兩座賞鳥亭方便觀賞黑琵等鳥類，吸引許多國內外鳥友及 遊客前來賞鳥，當地黑琵棲息，最近幾年幾乎都聚集在300至400隻數量，有時候甚至於比曾文溪口主棲息處還要多，儼然成為台南黑琵第2大棲息處，令人矚目。

學會榮譽理事長邱仁武說，過去頂山賞鳥亭的黑琵棲息數量幾乎都在400隻以內，昨天中午飆高至523隻，今天中午竟然增加高達621隻，是歴年來最高的棲息記錄，可以目睹滿天空的黑琵飛翔壯觀，七股頂山賞鳥亭棲鳥況豐富，可望成為賞鳥的新天堂。歡迎大家來賞黑琵、看黑琵。

七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
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七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
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賞鳥黑面琵鷺生態保育

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