黑面琵鷺現身台南七股高達621隻 創歷年最高記錄

2019-11-18 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，中午前往台南七股頂山賞鳥亭地區鳥況調查，發現黑面琵鷺棲息數量，竟然高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。

黃永豐表示，出現這種高棲息紀錄，顯示鄰近地區在進行太陽能種電施工，黑面琵鷺似乎沒有受到很大的影響。而七股頂山賞鳥亭的黑琵棲息，比曾文溪口主棲息處還要多，保育團體也憂心黑面琵鷺保護區棲地是否食源不足，黑琵才不得不向外覓食。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

七股頂山賞鳥亭黑琵棲息處，原本屬於廢棄鹽灘地，有時候觀察到的黑琵數量比曾文溪口主棲地還多，在冬季時，鳥類生態相當豐富，除了黑面琵鷺，黑腹燕鷗、濱鷸、反嘴鴴、蒼鷺等琳瑯滿目，數以萬計的，相當壯觀。

台南市生態保育學會表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處因該會爭取，興建兩座賞鳥亭方便觀賞黑琵等鳥類，吸引許多國內外鳥友及 遊客前來賞鳥，當地黑琵棲息，最近幾年幾乎都聚集在300至400隻數量，有時候甚至於比曾文溪口主棲息處還要多，儼然成為台南黑琵第2大棲息處，令人矚目。

學會榮譽理事長邱仁武說，過去頂山賞鳥亭的黑琵棲息數量幾乎都在400隻以內，昨天中午飆高至523隻，今天中午竟然增加高達621隻，是歴年來最高的棲息記錄，可以目睹滿天空的黑琵飛翔壯觀，七股頂山賞鳥亭棲鳥況豐富，可望成為賞鳥的新天堂。歡迎大家來賞黑琵、看黑琵。

七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供 分享 facebook