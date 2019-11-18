歲末寒冬送暖差90萬缺口 北台南家扶發SOS求助
2019-11-18 15:37
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
北台南家扶中心下月8日將舉辦歲末寒冬送暖活動，適逢選戰，籌措更為困難，眼看時程逼近，仍有90萬缺口，擔心活動開天窗，北家扶中心今緊急發出sos對外求救，呼籲各界關心弱勢家庭。
北台南家扶將於12月8日在新營民治體育場舉辦歲末創意市集寒冬送暖活動，這次籌措經費，因碰上選舉年更顯得不易，除義賣椪柑，尚有民眾捐贈物資如白米、沙拉油、衛生紙、沖泡包飲品、碗糕、飲料，尚有扶助家庭的設攤費、才藝獎助學金、生活福袋等經費，約需216萬元，目前仍有90萬元尚未到位。
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北台南家扶主任莊淑惠表示，家扶每年都會舉辦歲末寒冬送暖活動，主要希望讓受助家庭可以同感社會溫馨，下月8日在新營體育場戶外區域廣場舉行「家扶感恩行動 歲末創意市集」，當天除表揚6戶自強家庭及6名孝悌兒童，也將發放家庭共1100份「生活福袋」、100名國中小與高中職「才藝獎助學金」、召集50攤「攤位基金」等等。
此外，也安排愛心團體提供義診、義剪及按摩服務等健康身心及寓教於樂的體驗活動給受助家庭共樂，期各界能共同「集小錢 傳大愛」 ~ 認捐「生活福袋」每份600元或捐助冬暖活動經費，關懷弱勢，洽詢電話（06）6324560。
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