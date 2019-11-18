秋冬揚塵易發生 教部補助350萬綠化雲林小學
2019-11-18 15:16
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
秋冬季濁水溪容易有揚塵發生，教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣，今天到雲林視察5所小學，並提到教育部將補助360萬元，協助校園內操場或裸露地進行綠化，避免東北季風吹拂，加劇校園揚塵狀況。
立委劉建國今天陪同郭伯臣前往義賢、二崙、油車、中和、豐榮等國小視察，他說，在行政院濁水溪治理平台中，已爭取到1150萬元補助經費，替雲林22所揚塵區學校，裝設230組新風系統，已在今年8月完成裝設並啟用。
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他表示，濁水溪揚塵不僅讓當地民眾吃飯攪沙，更是影響學童在學校的環境，雖然有裝設新風系統，但也不能讓學生一直都關在室內，因此如何透過校園綠化、改造，降低校園戶外的揚塵狀況，也非常重要的。
郭伯臣說，劉建國積極爭取五所揚塵區小學「校園植樹及改造計畫」360萬元經費，教育部也將透過校園裸露地綠化以及相關的防治揚塵工法來降低PM10濃度，盼讓孩子能開心在陽光下快樂跑跳，不必擔心揚塵危害。
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