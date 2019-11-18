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關心教育持續行善 知名包子店送包子給弱勢生

2019-11-18 15:16聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區阿水伯包子店，連續多年舉辦國中小學生考100分送鮮肉包，鼓勵學生努力向學，同時也定期送愛心包子給弱勢學生，第二代負責人李雲郁今天說，送包子讓弱勢學生上課後班的時候免於挨餓，吃得飽，學習效果自然更好。

阿水伯包子店創辦人李海水師傅，當年住在漁光島，上學赤腳要走1個小時多才能到鯤鯓的龍崗國小，當時家中沒有水、電，如果太晚回家，沒辦法寫作業，回憶當年可說相當艱苦，為鼓勵學生努力唸書，全台國中、小在校學生本人至現場，憑當學年段考100分考卷，可免費兌換鮮肉包一個，這個獎勵制度已行之有年，受到鼓勵的小朋友不計其數。

石門國小校長郭芳朱說，包子店大方請同學吃包子的善行，已經連續7年，讓石門國小夜天使及寶貝台灣課後照顧的孩子受惠良多，石門國小足球隊比賽得到好成績，也會有足球椪餅的獎勵，小朋友憑月考100分的考卷還可以換得一份包子，讓孩子好開心，也更知努力上進。

第二代接班人李雲郁，是石門國小校友、愛心志工也是副會長，他關心教育，擔心弱勢學生下午留下來課輔會肚子餓，用熱呼呼的包子，填飽小朋友的胃，也溫暖了小朋友的心。李雲郁說，自己是安平人，回饋地方，照顧安平子弟，幫助並鼓勵更多需要栽培的學生，是一件非常有意義的事，他會持續行善，也會帶動更多企業團體加入這個行善的行列。

石門國小學童吃到熱呼呼的包子，個個大呼過癮。圖／阿水伯包子店提供
石門國小學童吃到熱呼呼的包子，個個大呼過癮。圖／阿水伯包子店提供
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