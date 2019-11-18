為看志玲姐姐結婚 台南觀光業績爆棚

2019-11-18 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台灣第一名模林志玲與夫婿Akira昨天在台南府城完成終身大事，萬人空巷爭看了名人結婚，也為台南帶來強大的觀光效益，台南市長黃偉哲今天表示，周邊景點遊客成長一倍以上，住宿也也都全滿，非常感謝兩個人，也感謝大家到台南。

黃偉哲上午並公布林志玲送給市政府的回禮，包括志玲爸爸親手寫的謝函，還有新人送給賓客的伴手禮。

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伴手禮以紅色有櫻花圖案的包巾包起來，充滿濃濃的日本風味，但打開來卻是一個小巧的音樂盒，盒面上有新人的照片，而包巾外則寫著「大家的愛，孕育了我的成長，人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排，只要你，相信，愛，無礙」

而志玲從台南出嫁，市長黃偉哲早先就送了「嫁妝一牛車」，不僅有從台南農特產裡精挑細選的柴米油鹽，還請木雕大師陳啟村製作大餅餅模，而志玲的父親也親筆寫了謝函，今天一起展示在晶英酒店裡。

謝函裡寫著「志玲良平合掌謝，學富五車嫁妝隨，隆誼更遠美中來，東瀛親朋賀旅蒞，台南美館囍設宴，古都文化迎新紀」，看得出來父親的用心。