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台南市重要幹道復興路路面施工 警方提醒改道減少塞車

2019-11-18 09:14聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市政府工務局發包進行永康區復興路「路面改善工程」，明天起到22日每天上午8時至下午5時在復興路雙向施行「路面柏油刨鋪」工程，因施工地點車流量大，現場將交通管制，警方建議民眾可繞道，節省行車時間且避免影響施工。

施工範圍可分為東向與西向兩部分，東、西向均在永康區復興路，忠孝路至中山高速公路下涵洞處。上述路段鄰近大灣交流道，且係屬往返市區重要道路，建議用路人提前避開復興路施工路段，使用周邊替代道路通行。

復興路施工期間會採單線雙向方式疏導車流通行，請用路人配合現場指揮人員交通管制措施，遵守交通規則，並保護自身交通安全，以避免事故發生。

警方交通建議改道路線如下：

一、東向：裕永路→(左轉)裕農路→(左轉)國道北上便道→(右轉)復興路。

二、西向：國道北上便道→(左轉)永二街245巷2弄涵洞→(左轉)國道南下便道→(右轉)復華三街→(左轉)忠孝路→(右轉)小東路。

台南市重要幹道復興路路面施工 ，警方提供改道建議提醒民眾減少塞車。圖/永康警方提...
台南市重要幹道復興路路面施工 ，警方提供改道建議提醒民眾減少塞車。圖/永康警方提供
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