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「回家說真新化」論壇 新化歷史街區談改造

2019-11-17 23:08聯合報 記者謝進盛／即時報導

「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇今下午登場，會中針對新化歷史街區，邀請返鄉設計師、引導師以及在地團隊，分享4個月來返鄉設計經驗及地方創生團隊交流，也疾呼公部門應釋放資源，多給返鄉年輕一輩機會，才能留住人。

2019年是地方創生元年，由5% Design Action社會設計平台、新化在地團隊「山海屯社會企業」，以及「台南企業文化藝術基金會」主辦的「回家說真新化」返鄉設計行動，昨天於新化武德殿舉辦成果發表會、大目降廣場舉辦成果展，今在新化長老教會舉辦地方創生論壇，串連老屋故事聯展，期望以充滿多元歷史文化的新化歷史街區為起點，未來延續2019年新化設計行動成果。

會中，5% Design Action社會設計平台創辦人 楊振甫、台南企業文化藝術基金會執行長葉重利、 山海屯社會企業 執行長許明揚等人，分享6個起自不同「理由」而產生不同願景與地方創生故事，針對新化歷史街區面對的議題提出見解，也分享地方創生與社區營造最大不同處，前者偏向如何將人帶進來。

葉重利幽默的說，所謂「地方創生」要成功有三要素；「年輕人」、「笨蛋」、「外來者」。所謂的「笨蛋」，就是投入的熱情，審視新化歷史街區現況，他認為逐漸看到一些希望，是有成功契機的；也希望新化區公所能在有限資源中，能釋放一些資源，多給年輕一輩投入者參與機會。

與會者也討論如何打造「新化」品牌，針對不同族群，強調要用創新來守舊；彼此找到「共同利益」，如此成功機率才會增加。

楊振甫分享總結認為，「投入地方創生，是一個搶人的時代」從發現投入「理由」開始，種下想法，努力鏈結資源、經營成就不同的果實，鼓勵大家從「找好伴」、「做好事」，從中持續學習與發展。

「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午在新化長老教會登場，圖為新化老街目前街景。...
「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午在新化長老教會登場，圖為新化老街目前街景。記者謝進盛/攝影
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「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午登場， 與談人5% Design Acti...
「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午登場， 與談人5% Design Action社會設計平台創辦人 楊振甫（左起）、台南企業文化藝術基金會執行長葉重利、 山海屯社會企業 執行長許明揚，針對新化歷史街區面對的議題提出看法。記者謝進盛/攝影
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「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午在新化長老教會登場。記者謝進盛/攝影
「回家說真新化」返鄉設計真心話論壇下午在新化長老教會登場。記者謝進盛/攝影
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