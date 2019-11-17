台南市大觀音亭暨祀典興濟宮 發獎學金86學生受惠

2019-11-17 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，今天舉辦107學年度第二學期清寒優秀子弟獎學金頒獎典禮，共有大專和高中、職86名學生獲獎。頒獎儀式由常務監事廖光得主持，他勉勵學生雖然處於弱勢，更要知道如何設法往自己的目標前進，走出困境開創自己的人生。

獎學金由大觀音亭暨祀典興濟宮附屬之府城觀興文化藝術基金會主辦，經過評比後，得獎學生分別是公立大專22人、私立大專31人、高中生10人、高職生22人和特殊教育1人，共計86人。

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中山醫學大學教授林培雅為基金會理事，出席典禮建議學生，堅定求學之路，學生雖然來自弱勢家庭，如果能堅持勤奮學習，日後將有更多機會，而且獲得獎學金是一項榮譽，未來有機會和能力時，要記得之前受人點滴之恩回饋社會。