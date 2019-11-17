即時短評／英派掌門人選區整合成功 藍營難題待解

2019-11-17 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



蔡英文總統今天到立委陳明文競選總部成立大會，前縣長張花冠、縣議長張明達等人都到場力挺，綠營宣告嘉縣山區整合成功；藍營則因國民黨員許能通及無黨籍的前立委林國慶都堅持登記參選，黨中央決議不提名，以扳倒陳明文，但仍有整合之路要走，選情較為艱辛。

藍營目前面臨的問題是「韓國瑜該如何輔選？」，在選戰越來越逼近下，母雞可提升士氣，鞏固基本盤，但韓國瑜若為許能通輔選，有悖黨這次不提名的政策，若為林國慶輔選，又對身為黨員及遵循初選機制的許能通不公平，韓國瑜的「母雞效應」短期難出現。

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第二個難題是「黨的資源如何灌注？」兩人都去登記參選，在沒政黨推薦下，國民黨難以為兩名「無黨籍」的參選人投入資源。且許在本屆民雄鄉長選舉，只以些微票數落敗，有一定實力，林是前民進黨資深黨員，有「反明文規定」的響亮名氣，黨若力挺任何一方，都會造成另一方反撲。

分裂的選情對爭取連任的參選人向來有利，本屆台北市長選舉，姚文智與柯文哲整合失敗，即便民進黨灌注資源在姚文智身上，都慘敗收場，國民黨籍丁守中雖然在泛綠分散票源下得利，但仍以些微票數落敗，殷鑑不遠，何況沒有黨資源挹注的許能通和林國慶，又將如何挑戰資源豐沛的陳明文？

黨內人士坦言，許能通、林國慶兩人都將登記參選，黨只能先「冷卻」山區選情，待逼近投票日時，選民自然產生「棄保效應」，屆時黨在灌注資源，不僅傷害降到最低，也能在最後關頭衝出勝選士氣，另一人也能心服口服，但最好狀況仍是盡速整合，讓選戰能夠步入軌道。