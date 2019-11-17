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國民黨前立委翁重鈞出席黨部活動 喊打破明文規定

2019-11-17 21:07聯合報 記者黃晴雯/即時報導

排名國民黨第8名的不分區立委的安全名單、前立委翁重鈞，今日下午來到嘉義縣國民黨黨部建黨125週年黨慶表揚暨2020嘉義團結勝選大會，翁重鈞表示，從不分區排第14名的名單，躍升至第8名，除了感謝黨內提拔外，更是個好兆頭，此次也將是自己第8次擔任立法委員。

翁重鈞指出，嘉義有個「明文規定」，只要與民進黨立委陳明文不同派系、不同政黨便無法被任用，此次選舉，就是要打破「明文規定」，讓嘉義縣再次翻為藍天。

談及上午在朴子市成立「胖子後援會」的民進黨立委蔡易餘，翁重鈞回應，不是胖子不好，但要有健康的觀念，應成立「健康」後援會，他呼籲現場民眾身體及思都應保持健康，只做正當的事。

對於總統大選，翁重鈞說蔡英文總統說話如教授在教書，但是國民黨總統候選人韓國瑜說的話平易近人，能直接與選民對話，聽懂需要，這才是民眾該選的總統。他也稱讚韓國瑜進步許多，當年自己與韓國瑜共事時，未發覺對方有政治明星的光環，但在高雄市長選舉時，他發現韓國瑜變得更加有親和力及具有吸引群眾的魅力。

最後他強調，這席不分區立委他只是代表「人」，為嘉義分「財產」，大家都是股東，受中央黨部的肯定，民眾要更努力拉票，全力支持國民黨。

國民黨前立委翁重鈞出席嘉縣黨部活動，帶領現場民眾高喊打破「明文規定」。記者黃晴雯...
國民黨前立委翁重鈞出席嘉縣黨部活動，帶領現場民眾高喊打破「明文規定」。記者黃晴雯/攝影
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韓國瑜嘉義國民黨

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