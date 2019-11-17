台南私房秘徑 祖孫走讀台江綠道
2019-11-17 19:44
聯合報 記者黃宣翰
／即時報導
台南市社區大學台江分校師生老中青三代30多人，今天在台江分校執行長吳茂成領路下，展開台江山海圳綠道探索之旅。學員都覺得台江綠道，可說是在地私房秘徑，文化與生態豐富，值得大家一起來走讀，同時呼籲國人要向這塊土地學習，做好環境保護，有好水、好樹，種樹築道，守護河川，生活才會更好。
一行人今天一早前往赤山龍湖巖，禮拜赤山佛祖，了解台江先民沿著內海海岸線到赤山參拜赤山佛祖的文化香路，同時走讀烏山頭水庫南北幹線，台江山海圳綠道曾文水橋，一路走到茄拔天后宮，探訪茄菝媽祖四年一次到鹿耳門溪口請水的故事。
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師生還參訪南科史前分館，了解台江內海史前文化，特別是目加溜灣、直加弄、新港等平埔族文化，最後，再回到台江山海圳紫楝綠道，一路走回海尾朝皇宮，結束這趟台江山海圳綠道之旅。
學員鄭忠勝說，這一次跟著台江山海綠道去旅行，探訪台江內海文化香路，聽到台江內海宗教、歷史與水文化的故事，祖先跨海來台拓墾史，台江農業水利發展，走在水圳路上見到朱槿花、台灣楝樹，埔姜等在地植物，深深感受大家要向這塊土地學習。
學員吳清榮帶著孫女一起來踏溯台江山海圳綠道文化香路，沿途聽著台江山海圳綠道在地歷史文化與俚語，也跟孫女說著要感謝先人的拓墾台江的大愛精神，尤其是八田與一所建置的嘉南大圳灌溉設施，體會先人的智慧，生活在這個時代是幸福的。
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