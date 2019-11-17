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到台江找黑琵檔案 23日連兩天有賞鳥活動

2019-11-17 18:15聯合報 記者黃宣翰／即時報導

常有人詢問:「黑面琵鷺遷徙的路線、經過那些地方、飛多遠、飛行的速度？」這些問題的答案可在台江國家公園網頁蒐尋，得到豐富的研究資料檔案與數據，為讓民眾了解黑琵，台江國家公園管理處11月23日、24日在七股黑面琵鷺保護區賞鳥亭，舉辦「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動，讓大家一起來學習如何應用台管處黑面琵鷺生態研究調查檔案，認識黑琵、了解黑琵大小事，並有獎品可拿。

台管處說=, 為促使大眾認識各種形式的檔案及如何應用檔案打開知識的門，並提升檔案形象及能見度，台管處11月23日與24日配合檔案月，在七股黑面琵鷺賞鳥亭舉辦「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動，讓民眾了解檔案是人類文明演進、國家社會發展及文化延續傳承的原始憑證，也是重現歷史面貌的第一手資料。

當天有專人介紹，及如何利用台管處網頁檔案蒐尋資料，以黑面琵鷺的繫放研究調查為案列，深入了解黑面琵鷺遷徙的路線經過的地方，及飛行的天數與速度等遷徙的知識，檔案也能變為個人重要的智慧資產。

另以2010年在鳥亭舉辦的「塑說黑琵 羽戀台江」活動回顧，訴說人與鳥亭歷程時空故事。活動內容有介紹檔案與台江網頁應用，檔案月「檔案‧有憶事」臉書打卡與有獎徵答活動，飛翔黑琵或立體卡片DIY，活動當天早上11點開始共有4場次，有意參加民眾自行到賞鳥亭現場報名參加。

參加「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動民眾，打卡按讚還有禮物可拿。圖／台江國家公園...
參加「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動民眾，打卡按讚還有禮物可拿。圖／台江國家公園管理處提供
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台江黑面琵鷺賞鳥

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