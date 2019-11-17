到台江找黑琵檔案 23日連兩天有賞鳥活動

2019-11-17 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／即時報導



常有人詢問:「黑面琵鷺遷徙的路線、經過那些地方、飛多遠、飛行的速度？」這些問題的答案可在台江國家公園網頁蒐尋，得到豐富的研究資料檔案與數據，為讓民眾了解黑琵，台江國家公園管理處11月23日、24日在七股黑面琵鷺保護區賞鳥亭，舉辦「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動，讓大家一起來學習如何應用台管處黑面琵鷺生態研究調查檔案，認識黑琵、了解黑琵大小事，並有獎品可拿。

台管處說=, 為促使大眾認識各種形式的檔案及如何應用檔案打開知識的門，並提升檔案形象及能見度，台管處11月23日與24日配合檔案月，在七股黑面琵鷺賞鳥亭舉辦「到台江找黑琵檔案．有憶事」活動，讓民眾了解檔案是人類文明演進、國家社會發展及文化延續傳承的原始憑證，也是重現歷史面貌的第一手資料。

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當天有專人介紹，及如何利用台管處網頁檔案蒐尋資料，以黑面琵鷺的繫放研究調查為案列，深入了解黑面琵鷺遷徙的路線經過的地方，及飛行的天數與速度等遷徙的知識，檔案也能變為個人重要的智慧資產。