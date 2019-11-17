雲林古坑149甲斷了20年 今天終於動土改建修復
2019-11-17 18:15
聯合報 記者李京昇
／即時報導
149甲線為雲林古坑鄉樟湖往來草嶺重要路段，受921大地震、八八風災影響中斷，現階段必須經竹山桶頭繞行149乙線約30鐘才能到達，在縣府與地方爭取下，將耗資1億4599萬元修復，今天舉辦動土儀式，第一階段工程預計110年3月竣工。
縣長張麗善表示，縣道149甲線原由公路總局代為管養，在民國100年縣、鄉道回歸地方管養時，即已中斷不通，由公路總局協助在交通部生活圈道路系統改善計畫。
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張麗善指出，修復路段分兩部分，其一為25K+750~26K+600，將進行原路修復，另一部分23K+735連結25K+750處，將截彎取直新建橋梁，今日開工為第1段原路修復段，今天開工、工期480日曆天。
她說，第2段新建橋梁部分需通過環境影響評估作業，縣府已發包完成，也會持續向行政院公共工程委員會爭取補助，預計12月份同步發包，預計110年2月竣工，完成後中斷20年的149甲線可望110年3月全段恢復通行。
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